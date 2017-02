La Financière Sun Life fait un don de 15 000 $ à la Croix-Rouge canadienne pour venir en aide aux personnes touchées par la tempête de verglas au Nouveau-Brunswick







TORONTO, le 8 févr. 2017 /CNW/ - La Financière Sun Life inc. (TSX : SLF) (NYSE : SLF) a annoncé aujourd'hui qu'elle faisait un don de 15 000 $ à la Croix-Rouge canadienne pour venir en aide aux personnes touchées par la tempête de verglas au Nouveau-Brunswick.

Lors de la récente tempête, des centaines de poteaux électriques et des milliers de kilomètres de fils sont tombés, entraînant des pannes de courant à grande échelle; on rapporte initialement plus de 133 000 résidences et commerces touchés. Les dommages les plus importants ont été constatés dans le nord-est de la province, où des milliers de personnes demeurent sans électricité.

«De nombreux résidents et commerçants du Nouveau-Brunswick ont été touchés par la tempête de verglas et en subissent les contrecoups», indique Léo Grépin, vice-président principal, assurance individuelle et gestion de patrimoine à la Financière Sun Life Canada.

«Nous sommes de tout coeur avec eux et continuons de surveiller l'évolution de la situation afin de nous assurer que les ressources appropriées sont déployées pour ceux dans le besoin.»

«De plus, nous sommes résolus à aider nos clients frappés par la tempête de verglas en répondant à leurs besoins particuliers. Que ce soit pour donner un accès plus rapide à des fonds, pour prolonger des délais de paiement ou pour offrir tout autre aide spéciale qui serait nécessaire; nous sommes là pour eux», ajoute M. Grépin.

La Financière Sun Life et Placements mondiaux Sun Life invitent les clients touchés qui ont besoin d'une assistance spéciale ou qui ont des questions à appeler au 1-877-SUN-LIFE (1-877-786-5433), à écrire à l'adresse custrel@sunlife.com ou à communiquer avec leur conseiller Financière Sun Life.

La somme versée par la Financière Sun Life à la Croix-Rouge canadienne proviendra du Fonds d'intervention international de la Financière Sun Life établi auprès de la Croix-Rouge canadienne - première formule de parrainage international de ce genre établie par une entreprise -, et permettra le déploiement rapide de mesures d'urgence dans les régions touchées. Le Fonds d'intervention international de la Financière Sun Life a été constitué en 2005 en partenariat avec la Croix-Rouge canadienne en vue d'aider celle-ci à mobiliser plus rapidement des secours d'urgence lors de crises internationales majeures. Administré par la Croix-Rouge canadienne, le Fonds d'intervention a permis de procurer de l'aide et des ressources immédiates aux victimes de désastres naturels et de crises au Canada et ailleurs dans le monde.

Les Canadiens peuvent faire un don au fonds «Tempête de verglas au Nouveau-Brunswick 2017» en vue d'appuyer les efforts d'intervention de la Croix-Rouge canadienne.

À propos de la Financière Sun Life

La Financière Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux entreprises une gamme diversifiée de services et de produits dans les domaines de l'assurance et de la gestion de patrimoine.

La Financière Sun Life exerce ses activités dans divers marchés du monde, notamment au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 30 septembre 2016, l'actif total géré des compagnies du groupe Financière Sun Life s'élevait à 908 milliards de dollars. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site http://www.sunlife.com/.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole «SLF».

