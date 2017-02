Les options « libre-service » n'intéressent pas les petites entreprises canadiennes







MISSISSAUGA, ON, le 9 févr. 2017 /CNW/ - Alors que les nouvelles technologies bouleversent la façon de magasiner des consommateurs, les entrepreneurs canadiens trouvent encore important de fournir une expérience personnelle. Selon un sondage réalisé par l'équipe d'UPS® consacrée aux petites entreprises pour le compte d'UPS Canada, 76 % des clients préfèrent travailler avec un partenaire qui leur fournit un accès direct à des représentants auprès desquels ils peuvent obtenir du soutien et des conseils stratégiques.

Parmi ces répondants, 27 % aiment pouvoir parler à une personne par téléphone, 26 % privilégient communiquer par courriel et 23 % préfèrent compter sur une option de clavardage en ligne. Cela démontre l'importance de maintenir une interaction humaine, d'investir dans le service à la clientèle et de créer des occasions de communication directe avec les clients.

« Nous avons réalisé ce sondage afin d'améliorer notre compréhension des besoins de nos clients », a déclaré Paul Gaspar, directeur principal du segment des petites entreprises chez UPS Canada. « Il est rassurant de constater que les clients veulent apprendre et travailler auprès d'experts qui les aideront à poursuivre la croissance de leurs activités. »

Depuis le lancement par UPS Canada du Programme UPS destiné aux petites entreprises en 2013, les membres inscrits ont accès à une équipe d'ambassadeurs compétents. Ce groupe dévoué travaille individuellement avec les clients pour comprendre leurs besoins d'affaires et proposer des solutions personnalisées qui les mettront sur la voie du succès.

UPS Canada a annoncé aujourd'hui une nouvelle tarification nationale qui permettra aux membres du Programme UPS destiné aux petites entreprises, en plus d'avoir accès aux ambassadeurs de l'équipe consacrée aux petites entreprises, d'économiser 40 % sur les frais d'expédition publiés d'UPS Canada pendant une période pouvant aller jusqu'à huit semaines, quels que soient la quantité ou la destination des envois. L'offre comprend également un rabais de 20 % sur les services de courtage en douane d'UPS.

Après la période de huit semaines, les membres pourront encore économiser jusqu'à 35 % sur leurs envois au Canada, aux États-Unis et ailleurs dans le monde en fonction de la moyenne de leurs frais d'expédition hebdomadaires, et continuer à bénéficier du rabais de 20 % sur les services de courtage en douane d'UPS. De plus amples renseignements peuvent être trouvés dans les modalités du Programme UPS destiné aux petites entreprises.

« En plus de proposer une tarification concurrentielle, le Programme UPS destiné aux petites entreprises permet aux entrepreneurs de bénéficier d'un service fiable et d'un accès aux 220 pays et territoires desservis par UPS », a ajouté Paul Gaspar.

Pour de plus amples renseignements sur le Programme UPS destiné aux petites entreprises et les services proposés, visitez : ups.com/monentreprise.

Méthodologie du sondage

Le sondage du Programme UPS destiné aux petites entreprises a été réalisé en ligne du 27 septembre au 27 octobre 2016. Le sondage a été envoyé aux 5 810 membres admissibles qui possédaient un compte associé au Programme UPS destiné aux petites entreprises, et les résultats sont fondés sur un échantillon 470 répondants.

À propos d'UPS

