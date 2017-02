La Banque HSBC Canada procédera au rachat de débentures subordonnées







VANCOUVER, le 9 févr. 2017 /CNW/ - La Banque HSBC Canada a annoncé aujourd'hui son intention de racheter la totalité de ses débentures subordonnées série D échéant le 10 avril 2022, portant intérêt à 4,80 % et d'une valeur de 400 000 000 $ (les « débentures »). Conformément aux conditions applicables, la valeur de rachat des débentures correspondra à leur montant en capital auquel s'ajouteront les intérêts courus à la date du rachat. La date de rachat est le 10 avril 2017. Cette opération sera financée à même les fonds de la Banque HSBC Canada.

La Banque HSBC Canada, filiale de la société HSBC Holdings plc, est le chef de file des banques internationales au pays. Nous aidons des entreprises et des particuliers partout au Canada à faire des affaires et à gérer leurs finances à l'échelle mondiale par l'entremise de trois secteurs d'activité mondiaux, soit les services aux entreprises, les services bancaires internationaux et marchés et les services bancaires de détail et gestion de patrimoine. HSBC Holdings plc, dont le siège social est situé à Londres, est la société mère du Groupe HSBC. Le Groupe HSBC sert des clients du monde entier à partir d'environ 4 400 bureaux répartis dans 71 pays et territoires en Europe, en Asie, dans les Amériques, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Avec des actifs de 2 557 milliards de dollars US au 30 septembre 2016, la HSBC est l'un des plus importants établissements de services bancaires et financiers du monde. Pour en savoir plus, consultez le site www.hsbc.ca ou suivez-nous sur Twitter à @HSBC_CA

SOURCE HSBC Bank Canada

Communiqué envoyé le 9 février 2017 à 07:30 et diffusé par :