Les prix Excellence petites entreprises AIR MILES 2017 récompensent la contribution exceptionnelle des petites entreprises au Canada

TORONTO, le 9 févr. 2017 /CNW/ - Pour rendre hommage aux réalisations exceptionnelles des petites entreprises au Canada, le Programme de récompense AIR MILES annonce les récipiendaires de quatrièmes prix Excellence petites entreprises, présentés par American Express.

Représentant une vaste palette de secteurs économiques, les lauréats de cette année symbolisent l'ingéniosité sans faille et l'esprit d'entreprise qui caractérisent les propriétaires de petites entreprises au Canada. En tant que chefs de file dans leur domaine, ces personnes continuent à faire croître et à renforcer le paysage économique canadien grâce à leurs concepts novateurs et leur pensée dynamique. Qu'elles soient en phase de démarrage et de portée locale ou déjà bien établies et créées au pays, ces petites entreprises illustrent le dévouement et la passion des propriétaires canadiens de petites entreprises dans les cinq catégories suivantes : Petite entreprise de l'année, Entreprise en démarrage de l'année, Innovation de l'année, Organisme à caractère social et Jeune entrepreneur de l'année.

Élément fondamental essentiel à notre économie, les petites entreprises représentent 97,9 % de l'ensemble des sociétés au Canada. En outre, elles permettent de générer des emplois et une activité économique accrue1. AIR MILES est fière de soutenir les petites entreprises au Canada, ainsi que de reconnaître et récompenser leurs réalisations exceptionnelles au moyen des prix Excellence petites entreprises AIR MILES.

Les lauréats de cette année bénéficieront d'une séance de mentorat personnalisée, effectuée par un chef de file des affaires en Amérique du Nord, ainsi que de nombreux autres avantages professionnels, tels que la publication d'un article de fond dans le magazine Macleans, 10?000 milles AIR MILES et un voyage à Toronto début mars pour assister à la réception des gagnants.

«?Chez AIR MILES, nous pensons qu'il est important non seulement de reconnaître, mais aussi de célébrer la contribution que les petites entreprises, ainsi que les entrepreneurs qui les dirigent, apportent au pays. Les gagnants de cette année symbolisent parfaitement l'esprit d'entreprise qui prévaut au Canada?; ils illustrent l'ampleur et la qualité du talent qui définit le paysage économique des petites entreprises?», explique Rachel MacQueen, vice-présidente du marketing au Programme de récompense AIR MILES. «?Les prix Excellence petites entreprises AIR MILES ne sont qu'une des façons par lesquelles nous fournissons en permanence un accès à des ressources et à des outils qui aident les propriétaires de petites entreprises partout au pays », ajoute Mme MacQueen.

Voici les lauréats très méritants des Prix Excellence AIR MILES petites entreprises 2017 et leurs mentors d'affaires :

Petite entreprise de l'année : Big Country Raw -- St. Anns ( Ontario )?; Mme Geraldine Brouwer , copropriétaire, Rob Brouwner, copropriétaire



Big Country Raw est véritablement une entreprise du terroir, qui fournit des aliments crus, sains et sécuritaires, pour animaux de compagnie, tant aux détaillants qu'aux propriétaires d'animaux partout au pays. Dirigée par une équipe formée d'un mari et de son épouse, Big Country Raw n'a recours qu'à des fournisseurs locaux et n'utilise que des produits sans antibiotiques et sans hormones destinés à la consommation humaine, de surcroît inspectés par le gouvernement fédéral. La société prépare et emballe les aliments en petits lots, et ce, afin de garantir que les consommateurs reçoivent les aliments les plus frais possible. De plus, la société se prévaut d'un service de livraison à domicile bien structuré. Big Country Raw vend ses produits directement au consommateur, ainsi que chez 250 détaillants en aliments pour animaux en Ontario , y compris chez Global Pet Foods, partenaire AIR MILES?; elle entame également son expansion au Québec.



Mentor : Kristine Tsaosidis, vice-présidente, paiements, entreprises - mondial, American Express







Hybrid Power Solutions Inc. a été créée en 2015 pour répondre au besoin de disposer de systèmes électriques portatifs aux performances améliorées. Hybrid Power Solutions fabrique des convertisseurs et des redresseurs à haut rendement, qui apportent à ses clients des solutions efficaces en matière d'alimentation électrique. Fondant sa stratégie de production sur la simplicité et la fiabilité, Hybrid Power Solutions travaille en collaboration avec ses clients pour créer les meilleures solutions du marché avec le taux de rendement sur investissement le plus élevé qui soit.



Mentor : Justin Creally , cofondateur, North Strategic & Notch Video







Innovation de l'année : ViewTrak -- Edmonton (Alberta)?; Ted Power , président et chef de la direction, et Hubert Lau , vice-président directeur



Viewtrak Technologies Inc. est le chef de file mondial dans le domaine des solutions fondées sur la technologie de l'information pour le bétail. Créée en 1999, Viewtrak est établie à Edmonton en Alberta (Canada) , avec des bureaux satellites en Ontario , dans le Kentucky , dans le Dakota du Sud, au Nouveau-Mexique, à Hong Kong et en Chine, dans la province du Sichuan . Afin de répondre à la demande émergente au niveau mondial en matière de systèmes de gestion et de traçabilité des aliments, ViewTrak propose des solutions globales, tant en matériel informatique qu'en logiciels, qui sont les outils de traçage et de négoce les plus utilisés en Amérique du Nord. En outre, la société possède l'outil de classification pour le porc le plus utilisé en Chine. Créant pour ses clients des solutions personnalisées, Viewtrak gère plus de 50 millions de têtes de bétail annuellement avec des produits de TI innovants.



Mentor : Malcolm Fowler , vice-président, institutions financières et gestion des partenaires, Moneris





Organisme à caractère social : HoneyDo Lifestyle Assistant Inc. -- Lander (C.B.)?; Rhonda Doram , présidente



HoneyDo Lifestyle Assistant Inc. propose de nombreux services d'accompagnement et d'entretien ménager, qui donnent aux clients la faculté de se concentrer sur leurs occupations journalières sans subir le stress que représente la gestion d'un foyer. Toute une équipe d'assistant(e)s qualifié(e)s est disponible pour offrir des services domiciliaires, notamment le nettoyage ménager, la lessive, la préparation des repas, le jardinage, ainsi que des services d'accompagnement de personnes tels que lecture, promenade, aide au bain ou transport.



Mentor : Rachel Rich , vice-présidente, directrice principale du marketing numérique en Amérique du Nord, Banque de Montréal





Démarrage de l'année : AnyQuip -- Calgary (Alberta)?; Steve Skiba , cofondateur et chef de la direction, Clark Johnson , cofondateur et chef de la technologie, Jen Lussier , cofondateur et chef de la direction



AnyQuip est le réseau canadien de location de matériel en pair à pair. AnyQuip offre aux entreprises la possibilité de communiquer entre elles pour employer les équipements lourds sous-utilisés sur les chantiers et projets qui en ont besoin, dans tout type de secteur. Les propriétaires peuvent générer un chiffre d'affaires avec leur matériel inemployé et les locataires peuvent trouver exactement, et à moindre coût, le type d'équipement dont ils ont besoin.



Mentor : Bryan Pearson , président et chef de la direction, LoyaltyOne



