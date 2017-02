/R A P P E L -- Avis aux médias - Itinéraire pour le jeudi 9 février 2017/

11 h 30

Le premier ministre, accompagné de la ministre des Affaires autochtones et du Nord, Carolyn Bennett, de la ministre de la Santé, Jane Philpott, du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Jean-Yves Duclos, et de la secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires autochtones et du Nord, Yvonne Jones, tiendront une rencontre avec l'Inuit Tapiriit Kanatami.