Cegertec inc. rachète la participation de WorleyParsons dans CegertecWorleyParsons et redevient Cegertec







SAGUENAY, QC, le 9 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Cegertec est heureuse d'annoncer la conclusion d'une entente avec WorleyParsons visant le rachat de sa participation dans la firme Cegertec WorleyParsons. Cette annonce renforce le leadership de l'entreprise en rapatriant le pouvoir décisionnel aux actionnaires de Cegertec.

« Après mûre réflexion, les équipes de direction de Cegertec et de WorleyParsons ont mutuellement convenu que nos objectifs et stratégies respectifs seraient mieux servis si nos chemins se séparaient, affirme le président du conseil d'administration de Cegertec, M. Jeannot Harvey, ing. M.B.A. Notre association a été une expérience enrichissante et nous leur avons exprimé notre reconnaissance pour leur collaboration. »

« Nous sommes très heureux des expériences vécues en partenariat avec WorleyParsons au cours des cinq dernières années. Nous tournons maintenant la page de ce chapitre et envisageons l'avenir avec confiance, déclare pour sa part M. Stéphane Leduc, ing., président et directeur général de Cegertec. Notre nouvelle gouvernance nous confère une agilité et une flexibilité qui nous permet d'offrir un éventail de solutions adaptées pour la réalisation des projets de nos clients. »

La co-entreprise Cegertec WorleyParsons, créée en 2012 dans un marché en pleine croissance dans les secteurs des mines et métaux et pétrole et gaz, combinait les forces des deux groupes afin de tirer profit des perspectives que représentaient les grands projets sur le territoire québécois de ces secteurs.

À propos de Cegertec

Fondée en 1953, la firme de génie-conseil Cegertec aide ses clients à atteindre leurs objectifs en leur fournissant des solutions de qualité en ingénierie et en gestion de projet, dans cinq grands secteurs d'activités : énergie, industrie, transports, infrastructures et bâtiment. Avec un revenu annuel de 30 millions $, Cegertec compte 250 employés répartis dans plusieurs bureaux au Québec.

SOURCE Cegertec

Communiqué envoyé le 9 février 2017 à 07:00 et diffusé par :