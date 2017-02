« Patrice Bernier et ses amis se mobilisent pour la Maison d'Haïti »







MONTRÉAL, le 9 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Patrice Bernier, joueur professionnel de soccer, vous convie à un match de futsal de célébrités au Centre Pierre-Charbonneau, le samedi 11 février prochain à compter de midi au profit de l'organisme communautaire et culturel, la Maison d'Haïti. Plusieurs artistes, membres des médias et athlètes formeront les 2 équipes de célébrités qui se disputeront l'honneur dans cette partie. Le futsal est une forme de soccer jouée sur une surface de plancher, où chaque équipe est composée de 5 joueurs, dont 1 gardien. Les célébrités ayant confirmé leur présence sont :

Patrice Bernier , Joueur professionnel

Meeker Guerrier , Animateur 91,9 sports

Adonis Stevenson , Boxeur, Champion du monde WBC

Andy Mailly-Pressoir , Chroniqueur TVA Sports

Kevin Raphael , Humoriste et animateur

Tony Marinaro , Animateur TSN 690

Patrick Leduc , Analyste RDS

Ronald Hilaire , Entraineur-Chef des Redmen de McGill

Ali Gerba , Ex-joueur professionnel de soccer

Antoine Pruneau , Joueur Professionnel LCF

Kim St-Pierre , Ex-gardienne de l'équipe Canadienne Olympique de Hockey

Alexandre Despatie , Ex-plongeur champion olympique

Rodger Brulotte , Animateur

Sandro Grande , Ex-joueur professionnel de soccer

Olivier Brett , Analyste RDS et Animateur Radio

John Bowman , Joueur Professionnel LCF

Réal Béland, Humoriste

Antonio Park , Chef-cuisinier

Jean-René Dufort, Animateur à Radio Canada

Evelyne Audet , Animatrice à Radio-Canada

Mehdi Bousaidan, Humoriste et animateur

Georges Laraque , Ex-joueur professionnel de la LNH

Marie-Ève Nault, Joueuse de l'équipe nationale féminine de soccer du Canada

Dwayne De Rosario , Ex-joueur professionnel de soccer

En plus d'amasser des fonds pour la Maison d'Haïti, l'évènement « Patrice Bernier et ses amis » se veut une réunion de toutes les instances de la culture du soccer québécois. Marjorie Villefranche, directrice générale de l'organisation, est fière d'associer la Maison d'Haïti avec une figure emblématique du soccer canadien : « Patrice est un leader, un homme rassembleur, tant sur le terrain qu'en dehors du terrain. Il véhicule les valeurs d'inclusion et de partage que prône la Maison d'Haïti. »

Patrice Bernier a confié la planification de l'évènement à l'entreprise GEAK, une jeune agence spécialisée dans ce genre d'organisation. En marge de cette soirée, deux matchs précédant l'évènement principal opposeront les sélections étoiles féminines et masculines de la Ligue de Futsal 5 Étoiles à d'autres formations qui seront révélées prochainement. L'intégration de quelques numéros de variétés durant les entractes des parties ajoutera une saveur culturelle à cette journée.

À propos de Patrice Bernier

Patrice Bernier est un joueur de soccer international canadien né le 23 septembre 1979 à Montréal au Québec. Il compte plus de 50 matchs avec la sélection canadienne. Il a évolué également au sein de plusieurs équipes européennes. Patrice s'implique beaucoup dans la communauté et est l'un des ambassadeurs de la Maison d'Haïti.

À propos de la Maison d'Haïti

La Maison d'Haïti est un organisme communautaire et culturel dédié à l'éducation et à l'intégration des personnes et des familles immigrantes ainsi qu'à la création et au développement de liens étroits avec la société d'accueil. L'organisme a pour mission la promotion, l'intégration, l'amélioration des conditions de vie et la défense des droits des Québécois d'origine haïtienne et des personnes immigrantes, ainsi que la promotion de leur participation au développement de la société d'accueil.

À propos de GEAK

GEAK révolutionne la gestion d'évènements. Que votre évènement soit sportif ou caritatif, l'équipe derrière GEAK s'assurera de bien répondre à toutes vos attentes. GEAK : votre évènement, notre solution, votre succès !

Date : 11 Février 2017 - Centre Pierre Charbonneau dès 12h

Évènement : Match Patrice Bernier et ses amis

Billets : 18$ Admission Générale et 28$ Parterre

Réservation à la Maison d'Haïti OU Achat en ligne sur le réseau Ovation

