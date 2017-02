Expert System lance une nouvelle version de sa plateforme cognitive Cogito







Cogito 14 accélère la transformation opérationnelle des entreprises en simplifiant l'adoption de l'intelligence artificielle

Expert System, le leader des technologies d'analyse cognitive pour la gestion des contenus non structurés poursuit sa stratégie de croissance fondée sur l'innovation produit en lançant aujourd'hui la version 14 de sa plateforme Cogito qui vise à simplifier l'automatisation des processus et le développement d'applications avancées d'analyse de l'information.

Fruit d'une synergie efficace entre les équipes des « Cogito Labs » (Etats-Unis, Italie, France et Espagne) et les nouveaux talents ayant récemment intégré le groupe (en particulier ex. TEMIS), cette nouvelle version propose à la fois de nouvelles langues et plusieurs fonctionnalités à haute valeur ajoutée :

Cogito Studio

Cogito Studio est un environnement de développement complet qui permet aux utilisateurs de personnaliser directement la technologie centrale de Cogito. Cogito Studio rend les projets plus intuitifs et permet de les mettre en oeuvre plus rapidement. Il intègre désormais le module Cogito Studio Express, une application web intuitive qui donne la possibilité à l'utilisateur final de concevoir et maintenir sa propre taxonomie/ontologie et d'administrer son processus d'analyse sémantique.

Cogito Knowledge Graph

Cogito Knowledge Graph concentre plusieurs millions de concepts, leur forme lexicale, leurs caractéristiques et relations, et permet de désambiguïser avec précision le sens des mots et des expressions contenus dans les documents. Enrichi de nouveaux domaines tels que la finance et la biopharma dans cette version 14, Cogito Knowledge Graph fait également appel à des algorithmes propriétaires de machine learning pour enrichir sa connaissance métier automatiquement à partir de textes avec ou sans la supervision d'experts du domaine.

Cogito API

Cogito bénéficie aujourd'hui d'une version enrichie de son API native qui simplifie le développement et l'intégration des applications conçues à partir de Cogito avec d'autres plateformes ou architectures existantes. Les déploiements sont de fait simplifiés et accélérés.

En proposant une personnalisation et des déploiements rationnalisés tout en maintenant un niveau de précision élevé, Cogito 14 offre aux professionnels un fort retour sur investissement lors de la mise en oeuvre de leurs initiatives d'IA.

« L'Intelligence Artificielle est fréquemment abordée en termes flous et hors contexte métier », commente Marco Varone, Président et CTO, Expert System. « Cette nouvelle version de Cogito nous apporte une grande satisfaction car elle génère des économies concrètes en matière de temps et de ressources nécessaires à l'amélioration des processus stratégiques et à l'accroissement de l'efficacité des activités consommatrices d'information textuelle. »

A propos d'Expert System

Expert System est un leader du marché des solutions d'informatique cognitive et de Text Analytics qui s'appuie sur Cogito, sa technologie sémantique multilingue d'analyse des informations non structurées. Conçu à partir d'algorithmes propriétaires d'intelligence artificielle, Cogito extrait la connaissance exploitable issue d'informations internes et externes et automatise les processus intensifs de traitement de l'information. Fortes d'actifs informationnels valorisés, de processus accélérés et d'une expérience utilisateur enrichie, les organisations bénéficient rapidement de retours sur investissement concrets. De nombreuses organisations issues de secteurs d'activités variés (banque-assurance, sciences de la vie, énergie, édition, défense) font confiance à Expert System dans le monde entier : AFP, APEC, Crédit Agricole, EDF, Europol, ING Direct, Inserm, Intesa Sanpaolo, Les Echos, Ministère de l'Intérieur, Sanofi, Shell, Société Générale, Swiss Re, Total, US Department of Justice, Volkswagen, Wolters Kluwer, etc.

http://www.expertsystem.com, suivez-nous sur Twitter @Expert_SystemFR

