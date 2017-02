LA BELLE ET LA BETE : Abritel-HomeAway offre un séjour incroyable pour 21 personnes dans un château du XIVème siècle, pour célébrer la sortie du nouveau film de Disney







AUSTIN, Texas, 9 février 2017 /PRNewswire/ -- Qui n'a jamais désiré vivre dans un château rien que pour lui et tous ses proches pendant les vacances ? Abritel®-HomeAwaytm, leader mondial de la location de vacances sur Internet, est sur le point de réaliser ce rêve de vacances inoubliables pour un heureux gagnant.

A l'occasion de la sortie du film de Disney LA BELLE ET LA BETE avec Emma Watson et Dan Stevens, dans les salles en France à partir du 22 mars 2017, Abritel-HomeAway donne la chance à un gagnant de séjourner dans un château féérique en Ecosse et d'y inviter 20 personnes de son choix.

Le concours #ChateauAbritel qui démarre aujourd'hui permettra de remporter un séjour complet de 5 nuitées dans Duns Castle, château du XIVème, siècle ainsi que le transport pour tous les invités. Des vacanciers de France, du Royaume-Uni, d'Allemagne et des Etats-Unis sont invités à participer jusqu'au 31 mars 2017.

Le gagnant et ses proches auront tout le château à leur disposition.

« Notre mission chez Abritel-HomeAway est d'aider familles et groupes d'amis à se créer des souvenirs de vacances inoubliables, et quoi de mieux que cette opportunité exceptionnelle ? » déclare Steve Stamstad, Vice-Président Global Brand. « Que l'on séjourne dans l'un de nos nombreux châteaux ou dans un simple bungalow sur la plage, nous proposons plus de 2 millions de locations de vacances uniques pour que les voyageurs puissent s'échapper loin de tout ».

HomeAway invite également un groupe de quatre personnes à la première mondiale du film LA BELLE ET LA BETE à Los Angeles, et leur offre un séjour dans une villa HomeAway de Hollywood. Des vacanciers de France, du Royaume-Uni, d'Allemagne et des Etats-Unis peuvent s'inscrire jusqu'au 14 février.

Les vacanciers peuvent participer au concours #ChateauAbritel depuis la page www.Abritel.fr/Disney et au concours pour assister à la première mondiale du film à Los Angeles sur la page www.Abritel.fr/LaBelleEtLabete

Cette nouvelle version en « live action » de LA BELLE ET LA BETE, dont la bande annonce a atteint un record de 128 millions de vues en seulement 24 heures, met en scène Belle (Emma Watson), une jeune femme brillante et indépendante, qui va devenir prisonnière de la Bête (Dan Stevens), pour découvrir ensuite que la véritable beauté est intérieure.

