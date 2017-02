Coeur + AVC et Roots unissent leurs efforts de sensibilisation durant le Mois du coeur







Une toute première collaboration entre deux marques emblématiques au pays :

des tuques et des bracelets en édition limitée seront produits en soutien au Mois du coeur

TORONTO, le 9 févr. 2017 /CNW/ - La Fondation des maladies du coeur et de l'AVC (Coeur + AVC) est heureuse d'annoncer une collaboration spéciale Roots, détaillant canadien axé sur le style de vie. Pour souligner ce nouveau partenariat, Roots propose une sélection d'articles en édition limitée, dont une tuque Coeur + AVC, qui sera fièrement portée par de nombreuses personnalités de chez nous durant tout le mois. Ces articles Roots arbore le nouveau logo de la fondation, dévoilé en novembre dernier. La vente de ces articles unique soutiendra directement la cause.

« S'associer à une marque emblématique comme Roots durant le Mois du coeur contribuera à sensibiliser la population à l'impact dévastateur des maladies du coeur et de l'AVC, déclare Geoff Craig, chef du marketing et des communications à Coeur + AVC. En discutant avec Roots, nous avons découvert que nous partageons une passion pour la lutte contre les maladies cardiovasculaires, ainsi qu'une vision commune de ce que représente un mode de vie sain.

Nous sommes également heureux de lancer une campagne qui permet de combiner style et contenu! De cette manière, nous croyons pouvoir conscientiser un grand nombre de personnes au pays à notre cause, ajoute M. Craig. Nous avons besoin du soutien de la population pour faire avancer les choses afin que nous soyons en mesure de propulser des découvertes médicales qui sauvent des vies. Nous sommes ravis de donner aux gens un moyen concret de ?revêtir? la cause. »

« Roots s'implique dans cette cause parce que les maladies du coeur affectent plusieurs de nos employés, leur famille, nos clients ainsi que toutes les communautés d'un océan à l'autre, déclare Jim Gabel, président et chef de la direction de Roots Canada. Nous sommes convaincus qu'en travaillant avec Coeur + AVC, nous pouvons sensibiliser davantage notre population à la cause, en plus d'avoir un réel impact en contribuant directement à la recherche de solutions pour lutter contre ces terribles maladies. »

Partenariat avec des personnalités

Coeur + AVC demande la collaboration de personnalités canadiennes, incluant des acteurs, des musiciens et des athlètes, pour démontrer leur soutien à l'organisme, simplement en prenant une photo d'eux-mêmes arborant leur tuque créée en partenariat avec Roots. Elles n'ont ensuite qu'à partager cette photo sur l'un ou l'autre de leurs médias sociaux respectifs, permettant ainsi de sensibiliser un grand nombre de personnes.

Bonne nouvelle : ce ne sont pas uniquement les célébrités qui peuvent aider. Les gens de partout au pays sont invités à démontrer leur soutien à la lutte contre les maladies du coeur et l'AVC en publiant à leur tour sur les médias sociaux une photo d'eux-mêmes arborant la fameuse tuque ou encore les bracelets développés en partenariat avec Roots. Il ne suffit alors que d'y ajouter le mot-clic #PlusDeMoments.

À propos des articles en édition limitée de Roots

Pour participer à ce Mois du coeur, vous n'avez qu'à visiter le site Internet Roots.com pour vous procurer l'un ou l'autre des articles de cette collection en édition limitée :

La tuque en édition limitée, développée conjointement par Roots et Coeur + AVC , au coût de 26 $.

, au coût de 26 $. Les bracelets en édition limitée, développés conjointement par Roots et Coeur + AVC, au coût de 10 $.

Également, à compter d'aujourd'hui, pour chaque sac en cuir acheté à Roots.com pendant le Mois du coeur, Roots réitère son soutien à la cause en y attachant une étiquette en cuir à l'image de Coeur + AVC comprenant l'acronyme VITE sur les signes de l'AVC.

Pour plus d'information, visitez le www.coeuretavc.ca.

À propos de Coeur + AVC

La vie. Ne passez pas à côté. C'est pourquoi Coeur + AVC travaille d'arrache-pied pour prévenir les maladies, préserver la vie et de favoriser le rétablissement. Nous devons propulser les prochaines découvertes médicales afin que les gens au pays ne passent pas à côté de moments précieux.

Au cours des soixante dernières années, Coeur + AVC a investi plus de 1,45 milliard de dollars dans la recherche sur les maladies du coeur et l'AVC, ce qui en fait le plus grand organisme subventionnaire dans le domaine après le gouvernement fédéral. Pendant ces décennies, le taux de décès liés aux maladies du coeur et aux AVC a baissé de plus de 75 %.

