Le Four Seasons Hotel George V, Paris devient le premier Hôtel en Europe à proposer 3 restaurants étoilés au Guide Michelin

Les restaurants Le Cinq, Le George et L'Orangerie du Four Seasons Hotel George V, Paris se sont vu couronner d'un total de cinq étoiles dans la dernière édition du Guide Michelin, Le Four Seasons Hotel George V, Paris devient ainsi le premier Palace en Europe à offrir trois restaurants étoilés au Guide Michelin.

Le George, chic et convivial, et l'Orangerie, intime et raffinée ont tous deux obtenu une étoile Michelin, rejoignant Le Cinq, symbole de Haute Gastronomie Française, qui conserve ses trois étoiles pour la deuxième année consécutive.

José Silva, Vice-Président et Directeur Général du Four Seasons Hotel George V, Paris: " Nous sommes convaincus que tout voyage d'exception resterait incomplet sans une expérience culinaire inoubliable, et les cinq étoiles Michelin décernées aujourd'hui témoignent de cette excellence portée par Christian Le Squer, Simone Zanoni, David Bizet et leurs équipes."

Le Four Seasons Hotel George V, Paris, offre ainsi une expérience culinaire sans précédent au sein du même Hôtel, invitant ses hôtes à découvrir la cuisine de trois chefs aux personnalités, talents et styles uniques, en en faisant incontestablement l'une des adresses gastronomiques les plus enthousiasmantes de la capitale.

Christian Le Squer : « Cette troisième étoile qui consacre à nouveau le Cinq récompense à mes yeux l'essence même de ce qu'est la cuisine d'aujourd'hui. Une cuisine en mouvement qui réussit à donner une émotion particulière au travers de grandes saveurs libérées des codes traditionnels. Une cuisine ciselée d'artisan simple, légère, mais profonde en sentiments»

Simone Zanoni : « Je crois qu'après une longue carrière dans des établissements étoilés différents, j'ai enfin trouvé ma place au George, où la cuisine légère et conviviale s'accorde à l'atmosphère vibrante du lieu. Cette étoile Michelin accompagne les attentes de nos clients, qui recherchent une cuisine de qualité chaleureuse et moins formelle»

David Bizet : « Au cours de mes 17 ans passés dans les cuisines du Cinq, j'ai pu forger ma passion pour l'excellence, et c'est avec la même exigence que j'ai travaillé la carte de l'Orangerie. L'étoile Michelin reçue aujourd'hui, en huit mois à peine, est une récompense qui couronne le travail sans relâche des équipes afin d'offrir ce plaisir de chaque assiette dans le respect et l'amour du produit, de la nature et des saisons»



