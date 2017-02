Warrington choisie pour accueillir la conférence nucléaire internationale







Le second sommet annuel sur le contrôle industriel, la cybersécurité et le nucléaire aura lieu à Birchwood

Warrington accueillera le second Annual Industrial Control Cybersecurity Nuclear Summit du 22 au 24 mai 2017.

Cette conférence de deux jours se tiendra au centre de conférence The Center, dans le parc commercial de Birchwood et traitera les défis urgents en matière de cybersécurité au sein de l'industrie nucléaire, notamment la gestion des chaînes d'approvisionnement, la préparation pour l'Internet des objets (IoT) et l'impact des partenariats public/privé pour le secteur.

L'événement, qui s'adresse à un public international, sera l'occasion de présentations et de débats auxquels participeront certains des plus grands experts en cybersécurité et en sécurité nucléaire.

L'AIEA, le bureau britannique de la réglementation nucléaire (ONR), l'Autorité britannique de démantèlement nucléaire (NDA), le Département des Affaires, de l'Énergie et des Stratégies industrielles (BEIS), Engie, Lockheed Martin, Airbus, Horizon Nuclear, EDF et Honeywell comptent parmi les anciens participants à la conférence.

James Nesbitt, l'organisateur de la conférence et le fondateur de Cyber Senate a déclaré : « Le contexte de la sécurité évolue, c'est pourquoi la façon dont nous protégeons la sûreté, la fiabilité et la stabilité de notre infrastructure nucléaire critique doit changer. »

« Cet événement portera sur plusieurs domaines clés tels que la réduction de la vulnérabilité, la détection des menaces et la manière dont les technologies informatiques et opérationnelles peuvent fonctionner en synergie pour défendre des installations nucléaires. Nous avons réuni un panel impressionnant d'experts internationaux qui s'entretiendront sur ces sujets, partageront les meilleures pratiques et donneront un aperçu de ce que l'avenir réserve à ce secteur. »

« Warrington est le siège d'un certain nombre d'organisations de l'industrie nucléaire, y compris Sellafield Ltd, AMEC Nuclear, NNL et Rolls Royce Nuclear, c'est pourquoi la tenue de la conférence en ce lieu semble évidente. Ces questions sérieuses affectent non seulement la sécurité des entreprises, mais aussi celle de nations entières. Des événements tels que cette conférence sont une occasion unique de partager les meilleures pratiques et de planifier pour l'avenir. »

Pour plus d'informations, visitez : https://www.industrialcontrolsecuritynuclear.com/

http://www.cybersenate.com

