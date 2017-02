L'EXPO 2017 organise une tournée des pays européens







Le 9 février 2017 - Le pavillon mobile de l'exposition EXPO 2017 «L'énergie de l'avenir» traversera 12 pays européens pour faire connaître à la population locale le Kazakhstan, Astana et le prochain événement mondial dans le domaine de l'énergie «verte».

Du mois de février au mois de juin la tournée Expo Caravan visitera Madrid, Barcelone, Rome, Milan, Zurich, Paris, Londres, Amsterdam, Vienne, Prague, Berlin, Varsovie, Vilnius, Helsinki. Dans chacune de ces villes le pavillon EXPO 2017 restera 3-4 jours.

«Expo Caravan donnera aux résidents et aux touristes des pays européens une excellente occasion de découvrir le Kazakhstan, Astana et l'EXPO. Ils pourront obtenir des informations détaillées sur l'exposition et acheter des billets pour ce prochain événement à grande échelle qui aura lieu dans la capitale du Kazakhstan», - a déclaré le président du conseil d'administration de la Société nationale «Astana EXPO-2017» Akhmetzhan Yessimov.

Les commissaires généraux des pays participants prendront également part à la tournée ainsi que des voyagistes étrangers et des représentants des ambassades du Kazakhstan.

Sur le sîte du pavillon mobile EXPO 2017, seront présent des objets tels qu'une carte interactive du Kazakhstan, un cinéma, des imprimantes 3D , les sections «Réalité virtuelle» et «Objets de l'exposition», l'exposition «Sources d'énergie alternatives».

«Dans ce pavillon, les visiteurs pourront non seulement obtenir des informations détaillées sur l'EXPO 2017 et se familiariser avec le thème de l'exposition, mais aussi, bien sûr, profiter de développements interactifs et multimédias de pointe qui intéresseront les adultes aussi bien que les enfants», - a dit Akhmetzhan Yessimov.

Le pavillon mobile EXPO 2017 dont l'entrée est libre, s'installera près des grands centres commerciaux, des places et des parcs publics. Tous les matériaux audio-visuels seront présentés dans la langue locale.

Sur l'exposition Astana EXPO 2017

L'exposition internationale spécialisée Astana EXPO 2017 intitulée «L'énergie du Futur» est un événement d'exposition et de divertissement qui se tiendra du 10 Juin au 10 septembre 2017 à Astana. Elle durera 93 jours et sera l'un des événements culturels les plus spectaculaires de l'année prochaine. Actuellement, 115 pays et 18 organisations internationales ont confirmé leur participation à l'exposition. Au total, plus de 5 millions de visites sont attendus.

Dans le cadre de l'Astana EXPO 2017 des documents politiques d'importance mondiale seront élaborés pour la promotion d'un mode de vie écoenergétique et l'introduction active des sources d'énergie renouvelables.

