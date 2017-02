Italtel lance Itaca - Une solution d'analyse des données complète pour améliorer l'expérience client







Grâce à l'approche modulaire d'Itaca, les prestataires de services peuvent extraire de la valeur des Big Data et acquérir une meilleure compréhension de la satisfaction de leur clientèle

Italtel, une société de télécommunication de premier plan spécialisée dans l'intégration des systèmes informatiques, les services d'infogérance, la virtualisation des fonctions de réseau (ou NFV, « Network Functions Virtualization ») et les solutions All-IP, a annoncé aujourd'hui qu'elle lancera sa solution Itaca (« Italtel Analytics Configurable Asset») lors du Mobile World Congress 2017.

Véritable solution d'analyse modulaire et configurable, Itaca améliore l'expérience de l'utilisateur final, en s'appuyant sur une visibilité de bout en bout, ainsi qu'une connaissance et une compréhension améliorées du réseau et des services fournis.

Cette solution extrait connaissance et valeur de l'immense volume et de la diversité des données qui sont habituellement obtenues à partir du réseau et des services, ainsi qu'une perception de l'analyse du web. Développée autour d'un jeu de modules dédiés à la collecte, au traitement, au stockage et à la visualisation des données, Itaca peut fournir une analyse statistique avancée et livrer des rapports personnalisés.

« Les prestataires de services sont motivés par la nécessité de fournir des services innovants et, dans le même temps, d'améliorer la qualité de l'expérience client », a déclaré Tullia Zanni, directrice du marketing, de la gestion et de l'offre des solutions chez Italtel. « Italtel soutient les prestataires de services en faisant évoluer leurs plateformes afin de contrôler et d'améliorer la qualité dans la mise à disposition du service auprès de leurs clients. »

En intégrant les informations traditionnelles sur le réseau et les services, ainsi qu'une analyse innovante tirée des sources en ligne, Itaca améliore les capacités opérationnelles grâce à une identification précoce de l'insatisfaction croissante de la clientèle et une visibilité approfondie de l'état et de la qualité de ce qui est fourni.

La fonctionnalité Science des données est une composante distinctive dans Itaca, qui permet un enrichissement des données courantes avec des informations utiles extraites de sources non structurées telles que les sites Internet des prestataires de services, les blogs, les forums et les réseaux sociaux. Cela est accompli en appliquant une approche scientifique rigoureuse aux données, constituée de modèles mathématiques, et de moteurs d'analyse d'opinions et de sémantiques, ainsi que d'une logique d'apprentissage machine basée sur la définition des besoins spécifiques des clients.

Italtel présentera sa solution Itaca, ainsi que de son portefeuille de produits pour la transformation du réseau, l'Internet des objets et les marchés 5G, au Mobile World Congress - Stand 2G10, Hall 2 - qui se tiendra à la Fira Gran Via, à Barcelone, du lundi 27 février au mardi 2 mars.

Italtel conçoit et fournit des solutions de communication All IP, des services d'infogérance, des services d'intégration de systèmes informatiques, de l'intégration réseau et des activités de migration. Plus de renseignements sur http://www.italtel.com

