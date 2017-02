Cameco approuve le versement d'un dividende







TOUS LES MONTANTS SONT EXPRIMÉS EN $ CA (SAUF AVIS CONTRAIRE)

Cameco (TSX:CCO)(NYSE:CCJ) a annoncé aujourd'hui que son conseil d'administration a approuvé un dividende trimestriel en espèces de 0,10 $ par action ordinaire, à verser le 13 avril 2017 aux actionnaires inscrits au 31 mars 2017.

Les résultats du quatrième trimestre 2016 et nos résultats financiers et d'exploitation consolidés pour l'année 2016 seront annoncés à la fermeture des marchés le 9 février 2017.

Profil de la société

Cameco, l'un des plus grands producteurs d'uranium au monde, est également un important fournisseur de services de conversion, et l'un des deux seuls fabricants de combustible approvisionnant le réacteur Candu au Canada. Notre position concurrentielle repose sur notre participation majoritaire dans les plus grandes réserves à teneur élevée au monde, ainsi que sur nos faibles coûts d'exploitation. Nos produits d'uranium servent à générer de l'électricité propre dans des centrales nucléaires du monde entier. Nous poursuivons également des travaux de prospection d'uranium sur l'ensemble du continent américain, en Australie et en Asie. Nos actions se négocient aux bourses de Toronto et de New York. Notre siège social est situé à Saskatoon, en Saskatchewan.

