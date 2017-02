DJI lance de nouveaux accessoires pour le drone Mavic Pro







Ces nouveaux produits rendent le vol plus sécuritaire, plus pratique et plus amusant

SHENZHEN, Chine, 8 février 2017 /CNW/ - DJI, le chef de file de la technologie aérienne télépilotée, lance une nouvelle gamme d'accessoires pour son drone Mavic Pro repliable et compact, rendant l'expérience de vol encore plus sécuritaire, pratique et amusante.

Deux nouveaux produits sont conçus pour protéger les hélices du Mavic Pro, offrant une mesure supplémentaire de sécurité et de protection lors du vol. Le protège-hélice Propeller Guard crée une barrière autour de ces composants alors que la cage Propeller Cage s'intègre sur les axes du Mavic Pro et encercle complètement un ensemble d'hélices pliantes à relâche rapide 7728.

La Propeller Cage est idéale pour les opérateurs débutants ou pour ceux qui perfectionnent leurs compétences de vol. Grâce au poids additionnel de cette cage, le Mavic Pro peut voler jusqu'à 12 minutes en mode Tripod, ce qui est recommandé, afin d'améliorer sa précision et le contrôle à distance. Ces deux solutions aident à protéger les hélices de l'aéronef dans les endroits restreints et lorsque le Mavic Pro vole à proximité d'autres objets.

Le nouveau dispositif de chargement du Mavic Pro propose une manière intelligente, rapide et fiable de recharger jusqu'à quatre piles intelligentes de vol en même temps. Ces piles intelligentes sont réalimentées en séquence selon leur charge, qu'elle soit faible ou élevée. Elles sont aussi compatibles avec le chargeur 100 W de la Phantom 4 series, ce qui peut réduire le temps de recharge.

Une nouvelle housse offre désormais aux propriétaires du Mavic Pro une plus grande tranquillité d'esprit au moment de remiser leur drone. Celle-ci est faite sur mesure pour cajoler le Mavic Pro de son intérieur feutré, aidant à minimiser le risque de rayures et autre dommage, tout en tenant la poussière à l'écart lors de l'entreposage.

Parmi les autres accessoires conçus pour les enthousiastes du monde aérien extérieur, il y a un nouveau dôme de commande à distance qui donne aux opérateurs une meilleure vue du paysage qu'ils filment en plein soleil. Mentionnons aussi les filtres ND qui peuvent facilement se fixer à l'armature de la caméra, permettant un meilleur contrôle de l'aperture, du temps d'exposition et des paramètres de sensibilité du capteur.

Vous trouverez tous les détails sur les accessoires du Mavic Pro à l'adresse http://store.dji.com/category/mavic-accessories.

Tous les produits sont offerts dès maintenant à moins d'avis contraire :

Propeller Cage : 159 $ US

Hélice pliante à relâche rapide 7728 : 9 $ US

Protecteur d'hélice : 15 $ US (disponible ultérieurement)

Dispositif de chargement de piles (sophistiqué) : 55 $ US

Housse d'aéronef : 7 $ US

