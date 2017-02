Le monde met à l'honneur son whisky préféré lors de la Journée internationale du scotch







LONDRES, February 9, 2017 /PRNewswire/ --

En l'honneur du don fait par l'Écosse au monde, au spiritueux qui a longtemps attiré les gens du fait de son statut et de son style, la première Journée internationale du scotch sera célébrée dans le monde entier ce vendredi 10 février 2017. La Journée invite les gens, où qu'ils soient dans le monde, à lever un verre de scotch afin de célébrer une boisson fabriquée pour être appréciée en bonne compagnie, quels que soient le moment et le lieu.

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/465117/Diageo_Scotch_Day.jpg )

Ronan Beirne, Global Marketing Director chez Diageo, a déclaré : « Le scotch est le whisky préféré du monde. Aucun autre spiritueux ne peut offrir la même gamme de goûts, de textures et d'arômes, avec une fabrication qui est restée la même depuis plus de cinq cents ans, dans de petites ou grandes distilleries, à travers toute l'Écosse. Le lancement de la Journée internationale du scotch démontre la confiance que nous avons dans le dynamisme du scotch. Nous sommes fiers de l'héritage, de l'authenticité et de la qualité de la catégorie. Toutefois, nous prolongeons aussi l'esprit d'innovation et d'entrepreneuriat en ajoutant au calendrier un nouvel instant culturel et une nouvelle occasion de continuer à faire évoluer l'avenir du Scotch whisky. »

Les célébrations officielles de la Journée internationale du scotch se déroulent dans le monde entier, avec, en première ligne des festivités, les mondialement connues top modèle Coco Rocha et actrice Freida Pinto.

À l'occasion du lancement, la célèbre Coco Rocha a posé en Écosse pour une série de photos éblouissantes avec des fûts en toile de fond. « J'ai adoré cette séance photos, car elle combinait avec espièglerie l'esbroufe et le style du scotch à l'artisanat et au savoir-faire inhérents au whisky », a confié Coco Rocha.

Lors de la Journée internationale du scotch, Coco Rocha savourera un cocktail à base de scotch dans quelques uns des bars et clubs les plus animés de Mexico. De l'autre côté de la planète, Freida Pinto a déjà lancé les célébrations au coeur de Manille, en étant l'hôtesse d'un prestigieux événement aux côtés d'autres personnes aux noms et visages éminemment connus, et le jour même, elle sera au premier rang des festivités à Bombay. Le scotch est le summum même de la décontraction et est apprécié aux quatre coins du monde. Il est fait pour être apprécié selon vos envies. En Chine, le scotch est souvent mélangé à du thé vert glacé, et aux Caraïbes, il est servi avec de l'eau de coco, tandis qu'en Inde, les gens l'aiment pur.

« Personnellement, la manière de boire le scotch que je préfère est le Johnnie Walker avec du ginger ale », confie Coco Rocha, « mais je peux le mélanger à d'autres boissons en fonction de mon humeur et de ce que je suis en train de faire. Lorsque je consomme une boisson, j'aime qu'elle soit de bonne qualité, plutôt que de boire en trop grande quantité. »

Les gens peuvent rejoindre le mouvement et s'impliquer avec #LoveScotch et #InternationalScotchDay. Pour davantage d'informations, rendez vous sur facebook.com/LoveofScotch

Buvez de manière responsable.

À propos de #LoveScotch : #LoveScotch célèbre tout ce qui confère au scotch son assurance et son style uniques. Il donne les moyens aux personnes ayant atteint l'âge légal requis pour l'acheter d'exprimer leur passion, d'enhardir les ambassadeurs actuels et d'inspirer ceux qui découvrent le whisky, en créant un mouvement à l'échelle planétaire qui permettra aux gens de partager leur amour pour le whisky préféré au niveau mondial, fabriqué pour être apprécié quels que soient le moment ou le lieu. La Journée internationale du scotch braque les projecteurs sur la catégorie Scotch Whisky, en ce jour important dans le calendrier du scotch : celui de l'anniversaire d'Alexander Walker. C'était le fils de John « Johnnie » Walker, et il n'a pas seulement été un pionnier dans l'art du mélange, mais il est aussi à l'origine de l'introduction de la fameuse bouteille carrée Johnnie Walker et de son étiquette oblique, aujourd'hui icône du Scotch Whisky partout dans le monde.

À propos de Diageo : Diageo est un leader des boissons alcoolisées, avec une collection exceptionnelle de marques, dont les whiskies Johnnie Walker, Crown Royal, J&B, Buchanan's et Windsor, les vodkas Smirnoff, Cîroc et Ketel One ainsi que Captain Morgan, Baileys, Don Julio, Tanqueray et Guinness. Diageo est cotée à la fois à la Bourse de Londres (DGE) et à la Bourse de New York (DEO), et nos produits sont vendus dans plus de 180 pays à travers le monde. Pour en savoir plus sur Diageo, son personnel, ses marques et ses performances, rendez-vous sur http://www.diageo.com. Pour consulter nos ressources mondiales qui encouragent une consommation d'alcool responsable, rendez-vous sur http://www.DRINKiQ.com où vous trouverez des informations, initiatives et outils relatifs aux meilleures pratiques.

Célébrer la vie, chaque jour et en tout lieu.

Communiqué envoyé le 8 février 2017 à 19:01 et diffusé par :