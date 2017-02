Opérations de déneigement - La Ville de Montréal débute la 3e opération de chargement de l'hiver 2016-2017







MONTRÉAL, le 8 févr. 2017 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal décrète un chargement de de la neige sur tout son territoire à compter de 19 h, ce soir. En vertu de la nouvelle Politique de déneigement, tous les arrondissements auront débuté l'opération au plus tard à 7h jeudi, 9 février 2017. Rappelons qu'au cours de la nuit dernière, environ 10 centimètres de neige ont été enregistrés au sol.

Les automobilistes sont invités à faire preuve de prudence considérant les variations importantes de températures prévues au cours des prochaines heures et également à respecter la signalisation sur rue.

Les indispensables en période de chargement

Afin de faciliter la planification de leurs déplacements et le stationnement de leurs véhicules en période de chargement, la Ville de Montréal invite les citoyens et les visiteurs à télécharger l'application INFO-Neige (AppleStore et GooglePlay) ou à consulter la carte de planification du déneigement.

Lors des opérations de chargement de la neige, quelque 5 700 places de stationnement gratuites sont mises à la disposition des automobilistes, entre 18 h et 7 h.

Un hiver enneigé?

À ce jour, il est tombé 121.9 cm de neige, en équivalent eau, depuis le début de l'hiver 2016-2017 à Montréal. L'an dernier, la Ville avait reçu 85,8 cm à pareille date.

SOURCE Ville de Montréal

Communiqué envoyé le 8 février 2017 à 17:47 et diffusé par :