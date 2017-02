La solidarité toujours au coeur de l'action du Québec en Haïti







PORT-AU-PRINCE, Haïti, le 8 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Au terme de sa mission en Haïti à l'occasion de l'assermentation du nouveau président, Jovenel Moïse, la ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, Dominique Anglade, a souligné le travail de différents organismes québécois des milieux de l'économie sociale et de la coopération qui oeuvrent dans ce pays depuis des décennies.

La ministre Anglade a pris part à une rencontre avec des représentants des six organismes québécois et de leurs partenaires haïtiens qui ont bénéficié de l'aide exceptionnelle de 500 000 $ accordée par le Gouvernement du Québec à la suite du passage de l'ouragan Matthew en octobre 2016. Réunis dans les locaux d'Oxfam-Québec en Haïti pour présenter à la ministre Anglade les résultats des interventions d'urgence réalisées ces derniers mois en réponse aux besoins exprimés par leurs partenaires haïtiens, les participants ont permis à la ministre d'assurer un suivi des actions mises en oeuvre par la Croix-Rouge canadienne - Division du Québec, le Centre d'étude et de coopération internationale (CECI), Handicap International Canada, la Fondation Paul Gérin-Lajoie, SUCO et Oxfam-Québec grâce au soutien gouvernemental accordé.

De plus, la ministre Anglade, en compagnie de la ministre canadienne du Développement international et de la Francophonie, Marie-Claude Bibeau, a participé à une table ronde avec des représentantes d'organisations influentes de la société civile et des personnalités actives dans la promotion et la protection des droits des femmes et des filles. Cette activité a permis aux participants d'échanger sur les enjeux et les défis en lien avec la violence basée sur le genre, l'influence et la participation des femmes en politique ainsi que les problèmes migratoires.

« À l'issue de cette mission, j'entrevois avec beaucoup d'optimisme la poursuite de nos échanges avec Haïti, lesquels sont empreints d'une profonde solidarité. J'y ai côtoyé des intervenants mobilisés et déterminés à bâtir un avenir florissant pour ce pays que le Québec considère comme un ami. Chacune des rencontres auxquelles j'ai assisté m'a confirmé que la résilience de la population haïtienne face à l'adversité est un puissant moteur de changement. Et le Québec continuera d'être aux côtés d'Haïti dans son développement, qui passe nécessairement par la relance économique du pays. »

Dominique Anglade, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique

Faits saillants sur les actions de solidarité envers Haïti :

En plus des six interventions d'aide d'urgence soutenues en 2016 par le ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF) à la suite du passage de l'ouragan Matthew, dix projets de développement financés par le Programme québécois de développement international sont en cours de réalisation en Haïti.

Par l'entremise du programme Québec sans frontières, 18 jeunes Québécois vivront une expérience de solidarité internationale en Haïti en 2017.

Depuis la création de ces deux programmes respectivement en 1997 et en 1995, plus de 18,7 M$ ont été alloués à des projets réalisés à Haïti, ce qui en fait le plus important pays bénéficiaire des programmes de solidarité du MRIF.

