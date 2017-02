Brand Keys couronne Konica Minolta marque numéro un en matière de fidélité des clients pour la dixième année consécutive







MISSISSAUGA, ON--(Marketwired - 8 février 2017) - Pour la dixième année consécutive, Solutions d'affaires Konica Minolta (Canada) Ltée (Konica Minolta) est récompensée pour la fidélisation de sa clientèle dans le cadre de l'indice de fidélité des consommateurs 2017 de Brand Keys. L'entreprise se distingue également avec le meilleur attachement à la marque.

Dans la 22e édition annuelle de son indice de fidélité des consommateurs, la firme d'experts-conseils Brand Keys met en lumière les entreprises qui parviennent à susciter l'attachement le plus fort chez leurs clients et à les fidéliser en répondant à leurs attentes, voire en surpassant celles-ci. Les marques reconnues se sont illustrées dans ces domaines et ont surclassé la concurrence au moment de surprendre et d'enthousiasmer leur clientèle.

« Nous travaillons continuellement à optimiser l'expérience client, pour laquelle nous avons placé la barre très haut, explique Rebekah Fougere, directrice du marketing et du soutien aux ventes chez Konica Minolta. Nous sommes fiers d'obtenir encore une fois la reconnaissance de nos clients. »

« Nous félicitons Konica Minolta pour ses dix ans au sommet côté satisfaction de la clientèle. Chaque année, les clients en demandent plus, leurs attentes augmentent, et le titre de chef de file d'une catégorie est encore plus difficile à remporter, souligne Robert Passikoff, président fondateur de Brand Keys. Mais durant ces dix dernières années, Konica Minolta a réussi à répondre aux besoins et aux exigences des acteurs de ce domaine technologique connu pour être particulièrement volatil! La position de chef de file de l'entreprise dans sa catégorie et son bilan exceptionnel en matière d'attachement à la marque et de fidélisation de la clientèle ont de quoi faire envie et motivent cette reconnaissance. »

Il s'agit du 22e sondage annuel mené par Brand Keys, une firme new-yorkaise d'experts-conseils en attachement et en fidélité à la marque (Brand Keys).

La liste complète des 83 catégories de l'indice et des marques suscitant le plus grand attachement émotionnel chez les clients se trouve à l'adresse http://brandkeys.com/portfolio/customer-loyalty-engagement/.

À propos de Konica Minolta

Solutions d'affaires Konica Minolta (Canada) Ltée est un chef de file en matière de gestion de l'information touchant au contenu d'entreprise, à l'optimisation des technologies et aux services infonuagiques. L'entreprise réorganise le Milieu de travail de demainMC (www.reshapework.ca). Ses nombreuses solutions aident les organisations à améliorer leurs délais de mise en marché, à gérer les coûts technologiques et à favoriser l'échange de renseignements pour accroître le rendement. Sa division des services de TI, IT Weapons, offre divers services de stratégie, de soutien et de projet de TI ainsi que différentes solutions infonuagiques dans l'ensemble des marchés verticaux. L'entreprise a été reconnue dix années consécutives comme la marque numéro un en matière de fidélité des clients sur le marché des appareils de bureau multifonctions selon Brand Keys. Konica Minolta, Inc. figure aussi à l'indice mondial de durabilité Dow Jones pour une cinquième année consécutive. Pour en savoir plus, rendez-vous au www.konicaminolta.ca et suivez Konica Minolta sur LinkedIn, YouTube et Twitter (@KonicaMinoltaCA).

