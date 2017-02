Avis aux médias : Appui du gouvernement du Canada au Fonds d'innovation et de développement économique local de la Matanie (FIDEL)







MATANE, QUÉBEC--(Marketwired - 8 fév. 2017) - Les représentants des médias sont conviés à une conférence de presse au cours de laquelle le député d'Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia, M. Rémi Massé, procédera, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Navdeep Bains, à une annonce concernant le Fonds d'innovation et de développement économique local de la Matanie (FIDEL).

Le président du FIDEL, François Rioux, sera aussi sur place.

Date : Le vendredi, 10 février 2017 Heure : 11 h Lieu : Riôtel de Matane Salle Estuaire 250, avenue du Phare Est Matane, QC G4W 3N4

Restez branchés

Suivez-nous sur Twitter @DevEconCan.

Communiqué envoyé le 8 février 2017 à 17:33 et diffusé par :