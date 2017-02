Nominations du Conseil des ministres







QUÉBEC, le 8 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports

Mme Lysane Montminy est nommée, à compter du 27 février 2017, sous-ministre adjointe au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports. Mme Montminy est actuellement directrice des programmes hors du Québec, des aides techniques et financières de la Régie de l'assurance maladie du Québec.

Université Laval

Mmes Marina Binotto et Sylvie Dillard sont nommées de nouveau membres du conseil d'administration de l'Université Laval.

Mme Lise Verreault est nommée membre du conseil d'administration de cette université.

Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

M. Michel Adrien est nommé de nouveau membre du conseil d'administration de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue.

Mme Monique Duhaime ainsi que MM. Denis Champagne et Luc Côté-Chilton sont nommés membres du conseil d'administration de cette université.

Notes biographiques disponibles sur le site www.premier-ministre.gouv.qc.ca

SOURCE : Harold Fortin

Directeur des communications du premier ministre

Tél. : 418 643-5321

SOURCE Cabinet du premier ministre

Communiqué envoyé le 8 février 2017 à 16:35 et diffusé par :