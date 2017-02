Montréal, intelligente et numérique présente son bilan mi-parcours







MONTRÉAL, le 8 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Le maire de Montréal, M. Denis Coderre et le vice-président du comité exécutif, responsable de la ville intelligente, des technologies de l'information, de la réforme administrative et de la jeunesse, M. Harout Chitilian, ont présenté ce matin au Comité exécutif le bilan mi-parcours du Plan d'action Montréal, ville intelligente et numérique 2015-2017. Ce document met en valeur les réalisations de Montréal intelligente et numérique depuis le début de ses activités.

« En moins de deux ans, notre Administration a mis en place un Plan d'action ambitieux pour faire de Montréal une référence en matière de ville intelligente, dont les réalisations sont déjà reconnues à l'international. À preuve, grâce à l'engagement, la participation et le dynamisme des acteurs et des citoyens de la communauté montréalaise, Montréal a reçu de l'Intelligent Community Forum (ICF) le titre de Communauté intelligente de l'année 2016 en juin dernier », a déclaré le maire de Montréal, M. Denis Coderre.

« Montréal, intelligente et numérique, c'est plus de 30 projets réalisés ou en déploiement, 200 partenaires engagés, plus de 100 000 citoyens impliqués. Je suis très fier que Montréal soit maintenant reconnue parmi les chefs de file en matière de ville intelligente. Nous poursuivons notre objectif de développer et déployer de manière humaine, ouverte et innovante, et en cocréation avec les citoyens, des solutions technologiques aux grands enjeux urbains de la métropole », a ajouté M. Harout Chitilian.

Bilan mi-parcours de Montréal, intelligente et numérique

Le bilan du Plan d'action Montréal, ville intelligente et numérique 2015-2017 illustre le chemin parcouru depuis son adoption. Il met en lumière une trentaine de projets réalisés ou en cours de déploiement grâce à une collaboration étroite entre la Ville de Montréal et tous les acteurs de l'écosystème : startups, accélérateurs, investisseurs, universités, incubateurs, communauté d'affaires, centres de recherche, sans oublier une modernisation majeure des outils technologiques de la Ville.

Les projets sont présentés selon cinq déclinaisons de la démarche selon qu'ils contribuent à faire de Montréal une ville ouverte, mobile, branchée, collaborative ou innovante. Parmi les exemples concrets, notons la nouvelle politique de données ouvertes, l'application MTL-Trajet, le déploiement de fibre optique et de points d'accès wi-fi, le programme de Citoyens-testeurs et le lancement d'InnoCité Mtl, premier accélérateur ville intelligente au Canada.

Événement Pleins Feux

La ville de Montréal a convié les acteurs partenaires de son écosystème à un événement de mobilisation le mercredi 8 février 2017, à l'Agora du Centre de recherche du CHUM, pour permettre notamment un retour sur ce Bilan mi-parcours.

Cet événement représente un jalon important dans la poursuite de la réalisation du Plan d'action 2015-2017. En regroupant les porteurs de projets inscrits au Plan d'action et les acteurs de la communauté ville intelligente de Montréal, cet événement présente les actions réalisées à ce jour, met en lumière les projets et les acteurs de l'écosystème et invite ces dernier à réfléchir aux outils de collaboration à mettre en oeuvre entre la Ville et ses partenaires afin d'engager tous et chacun pour la suite.

