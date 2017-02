Une série d'accidents de motoneige fait grimper le nombre de décès







ORILLIA, ON, le 8 févr. 2017 /CNW/ - Six décès récents en motoneige ont mené la Police provinciale de l'Ontario et l'Ontario Federation of Snowmobile Clubs (OFSC) à exhorter les motoneigistes à cesser de prendre des risques inutiles durant leurs randonnées.

Cette dernière série d'accidents a fait grimper le nombre de décès en motoneige à 13 cet hiver. Il y en avait eu 8 au même moment l'hiver passé. Les faibles précipitations de neige de l'hiver dernier expliquent en partie cet écart, mais les causes des accidents mortels sont les mêmes.

Les enquêteurs de la Police provinciale ont établi que les décès étaient dus à la circulation sur des cours d'eau glacés non sécuritaires, à la vitesse, à la perte de contrôle, à la consommation d'alcool et à l'inattention. Ces constatations confirment donc que les comportements des conducteurs continuent de provoquer des décès évitables en motoneige.

La semaine dernière, une fillette de 11 ans est décédée lorsque sa motoneige est entrée en collision avec un camion de transport. La jeune fille tentait de traverser une grande autoroute. Une autre collision frontale de motoneiges a coûté la vie à un conducteur et laissé l'autre dans une condition critique. Durant la fin de semaine, des membres de l'Unité de recherche et de récupération sous-marines de la Police provinciale ont sorti le corps sans vie d'un homme d'un lac. Il s'agissait du troisième incident cet hiver où un motoneigiste a perdu la vie en circulant sur un cours d'eau glacé non sécuritaire.

« La très grande majorité de ces incidents ne sont pas des accidents qui se produisent par hasard et qui peuvent arriver à n'importe quel motoneigiste. En cours de route, un risque a été pris ou une erreur de jugement a été commise, a indiqué Brad Blair, sous-commissionnaire de la Police provinciale de l'Ontario et commandant provincial, Sécurité de la circulation et soutien opérationnel. Malheureusement, des tragédies sont survenues à un rythme alarmant la semaine dernière, et la seule façon de les prévenir est que tous les motoneigistes éliminent toute forme de risque lorsqu'ils conduisent. »

« Comme pour toute activité récréative, il y a toujours des risques. Ces plus récents incidents tragiques nous rappellent que de faire des choix intelligents lors de la conduite d'une motoneige aide à assurer que la randonnée sera aussi sécuritaire qu'amusante », a ajouté Lisa Stackhouse, directrice de l'encouragement à la participation et du développement de partenariats pour l'OFSC.

La Police provinciale de l'Ontario et l'OFSC rappellent à la communauté de motoneigistes que les membres d'une famille peuvent exercer une influence positive sur les personnes qui prennent des risques inutiles lorsqu'elles conduisent une motoneige. Si vous soupçonnez que le comportement d'un proche lorsqu'il conduit une motoneige le met en danger, rappelez-lui à quel point il est important pour vous et votre famille qu'il arrive à destination en toute sécurité après chaque randonnée.

