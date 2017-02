Avis aux médias - Invitation au colloque « Les milieux de travail de demain »







MONTRÉAL, le 8 févr. 2017 /CNW Telbec/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) invite les représentants des médias à assister à son colloque « Les milieux de travail de demain ».

À l'heure où la quatrième révolution industrielle devient réalité tangible et que le vieillissement de la population du Québec nous laisse entrevoir une pénurie de main-d'oeuvre, nos milieux de travail sont appelés à se transformer.

Sous forme de panels et de conférences, une douzaine d'experts des ressources humaines se pencheront sur des pistes de réflexion pour amener les participants à entrevoir comment les entreprises peuvent et doivent s'adapter à nos milieux de travail en mutation.

À 13h00, Stéphane Forget, président-directeur général de la FCCQ, dévoilera le document Des compétences pour le XXIe siècle, qui regroupe les principales recommandations de la FCCQ émises au cours des dernières années sur les questions de main-d'oeuvre et qui guidera sa participation lors du Rendez-vous national sur la main-d'oeuvre, les 16 et 17 février prochain.

Quand : le jeudi 9 février 8h00 : Inscription et réseautage 8h30 : Ouverture de la journée par Stéphane Forget, PDG, FCCQ 13h00 : Présentation : Des compétences pour le XXIe siècle 16h00 : Fin du colloque



Où : Centre Mont-Royal

2200, rue Mansfield, Montréal, H3A 3R8





Métro Peel

Pour les détails de l'horaire et plus d'information sur le colloque : http://www.milieuxdetravail.fccq.ca/

