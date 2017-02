ContourGlobal annonce une offre en complément sur ses billets garantis de premier rang existants échéant en 2021







LUXEMBOURG, le 8 février 2017 /CNW/ -- ContourGlobal Power Holdings S.A. (« l'émetteur ») a annoncé son intention d'offrir un montant en capital global en complément de 50 millions d'euros de ses billets garantis de premier rang à 5,125 % dont l'échéance est prévue pour 2021 (« les billets garantis ») dans le cadre d'un placement privé aux acheteurs admissibles en supplément du capital global existant de 600 millions d'euros de tels billets actuellement en circulation ( « les billets en circulation »). Les billets garantis seront soumis aux mêmes conditions que les billets en circulation, à l'exception de la date d'émission et de la date à partir de laquelle l'intérêt s'accumulera et le prix initial. L'émetteur prévoit utiliser le produit net de cette émission aux fins générales de la société.

Les billets garantis sont proposés dans le cadre d'une offre privée dispensée des obligations d'enregistrement de la Securities Act de 1933, telle que modifiée (la « Securities Act »), aux seuls acheteurs institutionnels autorisés conformément à la règle 144A de la Securities Act et, en dehors des États-Unis, à des investisseurs non établis aux États-Unis conformément à la règle S de la Securities Act. Les billets garantis n'ont pas été enregistrés aux termes de la Securities Act ou de toute autre loi étatique sur les valeurs mobilières et ne pourront pas être offerts ou vendus aux États-Unis sans avoir fait l'objet d'un enregistrement ou bénéficié d'une exemption à l'obligation d'enregistrement ou d'une transaction qui ne relève pas des obligations d'enregistrement de la Securities Act ou de toute autre loi étatique sur les valeurs mobilières.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat des billets garantis, et ne constitue pas une offre, une sollicitation ou une vente dans un territoire dans lequel une telle opération serait illégale.

À propos de ContourGlobal

L'émetteur est une filiale financière entièrement détenue par ContourGlobal L.P., une société en commandite exonérée des Iles Cayman (ainsi que ses filiales consolidées, « ContourGlobal »). ContourGlobal est un développeur et exploitant de premier plan d'entreprises de production d'énergie électrique dans 19 pays à l'échelle mondiale.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Les résultats réels peuvent différer matériellement de ceux indiqués dans ces déclarations prospectives. L'émetteur n'assume aucune obligation de révéler publiquement les résultats de toutes les révisions de ces déclarations prospectives qui pourraient être faites pour refléter des évènements ou des circonstances après la date mentionnée et incluant, sans s'y limiter, les changements dans les activités de ContourGlobal ou pour refléter la survenance d'évènements imprévus.

