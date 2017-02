TRESemmé signe la coiffeuse-styliste des célébrités Justine Marjan pour servir en qualité de coiffeuse-styliste mondial







L'experte de la coiffure et la bonne connaisseuse des réseaux sociaux va rejoindre l'équipe entièrement féminine de coiffeuses-stylistes TRESemmé à la Fashion Week de New York

NEW YORK, 8 février 2017 /PRNewswire/ -- TRESemmé prend position au sein de l'industrie de soins capillaires à prédominance masculine en mobilisant une équipe entièrement féminine de stylistes, dirigée par la coiffeuse des célébrités et la sensation sur Instagram, Justine Marjan. Justine est rapidement devenue le gourou de la coiffure pour les femmes autour du monde avec ses tresses qui font le buzz et ses coiffures à la mode. Connue pour son art de couper certaines des mèches les plus célèbres à Hollywood, Justine est bien trop familiarisée à travailler avec certaines des femmes les plus autonomes dans le monde. Dans son rôle d'ambassadrice mondiale, Justine sera chargée de donner vie à l'ambition de la marque et d'armer les femmes autour du monde avec des astuces et des outils pour se monter sous leur meilleur jour.

« Je suis très heureuse de m'associer à TRESemmé, une marque créée par une femme pour donner aux femmes autour du monde la confiance nécessaire pour se montrer sous leur meilleur jour », a déclaré Justine Marjan, coiffeuse-styliste mondial de TRESemmé. « Aujourd'hui, plus que jamais, les femmes doivent se mobiliser et j'ai hâte de constater quelle magie je peux créer avec l'équipe de TRESemmé ».

TRESemmé rendra officielle sa relation avec Justine à la Fashion Week de New York, ce qui marque sa 18e saison à titre de sponsor des soins capillaires. Justine sera accompagnée par certaines des influenceuses les plus férues de l'industrie sur le plan social, dont Paola Alberdi, Marianna Hewitt, Casey Holmes, Amy Lee, Natalia Cabezas et Suzanne Bonaldi, qui donneront aux femmes autour du monde un accès exclusif aux défilés de top designers et à des conseils sur la façon de recréer les coiffures à la maison.

« Chaque jour, TRESemmé cherche des moyens d'inspirer les femmes aux quatre coins du monde. Notre inspiration provient de notre fondatrice, Edna Emme ? qui, il y a près de 70 ans, était une styliste de premier plan et une femme d'affaires révolutionnaire. À l'instar d'Edna, Justine est l'une des stylistes les plus influentes dans l'industrie des soins capillaires et elle commémore l'héritage comme coiffeuse-styliste audacieuse, qui trace une nouvelle voie en avant », a déclaré Heather Mitchell, chef mondial des RP et de l'engagement numérique pour les cheveux Unilever. « Justine se joint à nous comme notre coiffeuse-styliste mondiale et elle inaugurera la Fashion Week de New York aux côtés d'une liste de top influenceuses de partout dans le monde. Ensemble, ces femmes donneront aux autres un accès exclusif dans les coulisses et les premières loges à certains des plus grands défilés de mode »."

TRESemmé complétera son équipe de coiffeuses-stylistes NYFW avec des vétérans de renom de la semaine de la mode, Odile Gilbert et Holli Smith. Les stylistes créeront des coiffures sensationnelles avec certains des plus grands designers, dont notamment : Altuzarra, Creatures of Comfort, Carolina Herrera, Naeem Khan, MONSE, Jenny Packham, Alice & Olivia, Jonathan Simkhai, Thakoon et Charles Youssef. Participez à la conversation et suivez les influenceuses TRESemmé avec #TRESnyfw et sur Facebook, Twitter et Instagram pour des actualisations en direct tout au long de la saison.

