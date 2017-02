Accès aux médecins de famille : une prise en charge inédite l'automne dernier







MONTRÉAL, le 8 févr. 2017 /CNW Telbec/ - La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) tient plus que jamais à souligner le travail accompli par ses membres pour améliorer l'accès aux soins de première ligne, et ce, même s'ils doivent consacrer près de 40 % de leurs activités professionnelles à du travail en milieu hospitalier. L'acharnement au travail et l'engagement des médecins de famille ont non seulement permis à 1 145 000 Québécois supplémentaires d'avoir un médecin de famille depuis cinq ans, dont plus d'un demi-million au cours des deux dernières années seulement, mais en plus, cela a permis une prise en charge inédite de nouveaux patients l'automne dernier.

En effet, les récents mois de novembre et décembre furent des mois extrêmement productifs sur le plan de l'inscription auprès d'un médecin de famille au Québec. On parle d'un nombre historique d'inscriptions, particulièrement en décembre, alors que près de 75 000 Québécois supplémentaires ont été pris en charge par un médecin de famille, seulement au cours du dernier mois de l'année 2016. Cette donnée, à elle seule, témoigne de l'engagement des médecins de famille et du fait que nous sommes collectivement sur la bonne voie afin que nos concitoyens qui le souhaitent puissent avoir un médecin de famille.

De plus, les dernières données démontrent de manière incontestable que les patients inscrits auprès d'un médecin de famille peuvent généralement avoir accès à lui ou à un autre médecin de son groupe rapidement et souvent, soit dans 80 % (alors que l'objectif pour décembre 2016 était à 74 %) des cas nécessitant une consultation. Sur ce plan, les médecins de famille peuvent dire "mission accomplie" car ils ont atteint, un an avant l'échéance de décembre 2017, l'objectif convenu d'afficher collectivement un taux d'assiduité de 80 %. On parle à ce niveau d'un accomplissement exceptionnel, dû en grande partie aux efforts de la Fédération pour promouvoir auprès de ses membres l'Accès adapté.

« Le taux d'inscription des Québécois auprès d'un médecin de famille avoisine maintenant 75 % soit tout près de notre dernier objectif de 77 %, ce qui est considérable si l'on tient compte des obstacles toujours en place. La Fédération presse d'ailleurs le ministre de la Santé d'éliminer tous les obstacles qui sont encore un frein à la prise en charge de nouveaux patients, notamment un Guichet d'accès aux médecins de famille (GAMF) souvent non fonctionnel, l'incapacité pour les médecins de famille qui le souhaitent de délaisser leurs tâches en milieu hospitalier pour se concentrer sur la prise en charge et l'absence souvent observée de soutien administratif digne de ce nom pour les médecins pratiquant en CLSC », a affirmé le Dr Louis Godin, président de la FMOQ.

« Le ministre de la Santé doit impérativement tout mettre en oeuvre afin d'éliminer un à un tous les obstacles qui nuisent à la prise en charge de nouveaux patients. Cela relève de sa compétence et de ses responsabilités. De leur côté, la FMOQ et ses membres continueront de faire tout en leur pouvoir pour améliorer l'accès, pour le plus grand bénéfice de leurs concitoyens. D'immenses pas ont déjà été franchis en ce sens. Nous sommes collectivement sur la bonne voie. Il nous reste à espérer que le ministre de la Santé fera tous les efforts nécessaires pour aider les médecins de famille à prendre en charge encore davantage de Québécois » a conclu le Dr Godin.

