En vente depuis lundi - 100 $ ultime : les acheteurs sont au rendez-vous!

MONTRÉAL, le 8 févr. 2017 /CNW Telbec/ - La nouvelle loterie 100 $ ultime connaît un départ canon. En deux jours, les ventes estimées ont passé le cap des 2 millions de dollars! Rappelons que 100 $ ultime est une édition spéciale en vente au Québec seulement, pendant huit semaines.

100 $ ultime en bref

Date de mise en marché : 6 février 2017

Date des tirages : 30 mars 2017

Gros lots : 20 lots de 1 000 000 $, dont 1 lot décomposable

Coût du billet : 100 $

Chances de gagner 1 000 000 $ : 1/25 000

Chances de gagner un lot : 1/4

Nombre de billets disponibles : 500 000

Citation

« Les détaillants de loterie ressentent un réel engouement de la part de leur clientèle envers 100 $ ultime. Ils sont nombreux à effectuer une commande spéciale pour s'assurer d'avoir plusieurs billets dans leur présentoir », mentionne Patrice Lavoie , directeur corporatif des affaires publiques, des relations de presse et des médias sociaux de Loto-Québec.

, directeur corporatif des affaires publiques, des relations de presse et des médias sociaux de Loto-Québec. « Nous remarquons que de nombreux groupes se forment. Les gens jouent à 100 $ ultime avec des amis, des collègues ou des membres de leur famille », ajoute-t-il.

À propos de Loto-Québec

Loto-Québec a pour mission de gérer l'offre de jeux de hasard et d'argent de façon efficiente et responsable en favorisant l'ordre, la mesure et l'intérêt de la collectivité québécoise. Le divertissement est au coeur de ses activités. Du 1er janvier au 31 décembre 2016, un nombre record de 104 lots de 1 million de dollars ou plus ont été gagnés au Québec.

