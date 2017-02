« Ensemble, réinventons les produits laitiers ! », plus de 60 participants à l'Inno Challenge - Trois équipes passent au second tour







MONTRÉAL, le 8 févr. 2017 /CNW Telbec/ - À l'issue de la première étape de l'Inno Challenge « Ensemble, réinventons les produits laitiers ! », Agropur coopérative, en partenariat avec le Quartier de l'innovation de Montréal, Ag-Bio Centre et NineSigma, est heureuse d'annoncer que trois propositions ont été retenues. Parmi les participants sélectionnés, on retrouve Marc Purcell et Nathalie Miller, des entrepreneurs en série du Québec qui sont fiers de s'associer à une grande coopérative canadienne pour donner vie à leur dernière création. Martin Macouzet, Ph.D., un inventeur qui raffine depuis des années un concept de produit laitier, passe également à la deuxième étape de l'Inno Challenge. Quant à l'Institut de technologie des emballages et du génie alimentaire (ITEGA), il s'est allié à l'agence de communication LG2 dont la réputation n'est plus à faire afin de développer un projet qui fait le pont entre la recherche et les besoins des consommateurs et de l'industrie laitière.

Ces participants ont été sélectionnés après une étude approfondie des dossiers par le jury de l'Inno Challenge. 63 participants, en provenance de 8 pays, ont soumis des projets parmi les plus audacieux. « Nous sommes ravis du nombre, de la diversité et surtout, de la qualité des soumissions reçues. Nous tenons à exprimer toutes nos félicitations aux candidats retenus et notre vive reconnaissance à tous ceux qui ont participé à notre première édition de l'Inno Challenge. Nous croyons que les produits laitiers ont un potentiel inimaginable de réinvention. Nous avons très hâte de collaborer avec les créateurs retenus pour co-développer des produits révolutionnaires en mode innovation ouverte », a souligné Robert Coallier, chef de la direction d'Agropur.

En route vers la création de prototypes

Les créateurs retenus travailleront en collaboration avec les équipes d'experts d'Agropur sur une base hebdomadaire, et ce, au cours des 16 prochaines semaines, afin de co-développer les concepts sélectionnés et les amener au stade de prototypes. Ils auront accès tout au long de leur expérience aux savoir-faire et installations d'innovation d'Agropur, à un espace de travail au Quartier de l'innovation, ainsi qu'aux services-conseils en développement d'affaires d'Ag-Bio Centre. Le 31 mai et 1er juin prochains, ils feront face à l'épreuve ultime de la présentation du concept et du goût, lors de l'Inno Expo d'Agropur au cours de laquelle les prototypes seront enfin dévoilés!

L'Inno Challenge a été lancé en octobre dernier aux créateurs du Québec, du Canada et du monde entier. Les participants avaient sept semaines pour présenter une proposition pour des solutions novatrices en matière de produits laitiers. Les propositions ont été assidument évaluées par une équipe composée de représentants d'Agropur ainsi que de leurs partenaires à partir de plusieurs critères tels que : d'offrir aux consommateurs une nouvelle façon de faire l'expérience des produits laitiers et de pouvoir être commercialisée dans un horizon rapproché. Au terme de leurs semaines de travail, les propositions qui réussiront à passer le second tour verront leurs prototypes testés à l'Inno Expo. Soyez prêts : les produits laitiers du futur arrivent!

L'Inno Challenge d'Agropur, une première canadienne en agroalimentaire

Le Challenge « Ensemble réinventons les produits laitiers » a pour objectif d'identifier des solutions à fort impact qui vont élargir, développer durablement et renouveler le secteur de l'industrie laitière pour bousculer les conventions et créer les produits laitiers de demain. Les projets seront soutenus grâce à des fonds allant jusqu'à 25 000 $ chacun. Le succès remporté lors de cette première édition confirme que l'Inno Challenge sera un événement annuel. Tous les détails à : www.agropur.com et https://ninesights.ninesigma.com/group/agropur/francais

À propos d'Agropur

Fondée en 1938, Agropur coopérative est un chef de file de l'industrie laitière nord-américaine ayant réalisé un chiffre d'affaires de 5,9 milliards de dollars en 2015. La Coopérative est une source de fierté pour les 3 367 membres et les 8 000 employés qui y oeuvrent. Agropur transforme plus de 5,7 milliards de litres de lait par année dans ses 39 usines en Amérique du Nord et propose une impressionnante gamme de marques et de produits dont Natrel, Québon, OKA, Farmers, Agropur Signature, Agropur Grand Cheddar, Island Farms, BiPro et finalement, iögo et Olympic d'Aliments Ultima, une coentreprise d'Agropur coopérative.

À propos du Quartier de l'innovation (QI)

Le Quartier de l'innovation est un écosystème d'innovation en plein coeur de Montréal qui vise à accroître le potentiel de créativité de la métropole. Il a été lancé en mai 2013 par l'École de technologie supérieure (ÉTS) et l'Université McGill, auxquelles se sont jointes l'Université Concordia et l'Université du Québec à Montréal (UQAM). Depuis, une vingtaine de partenaires corporatifs y ont également ajouté leur force. Le QI mise sur les ressources complémentaires de ses nombreux partenaires en recherche, en formation, en innovation et en entrepreneuriat pour la création de projets concrets qui changent le visage de la métropole. Il est délimité par le boulevard René-Lévesque et le canal de Lachine, du nord au sud, et de la rue McGill à l'avenue Atwater, de l'est à l'ouest. Ses activités sont réparties en quatre volets : formation et recherche, social et culturel, industriel, et urbain. Pour plus d'information, visitez le site quartierinnovationmontreal.com

