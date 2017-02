Cibles concernant l'accès à un médecin de famille - Les médecins dans la bonne direction







QUÉBEC, le 8 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur Gaétan Barrette, a rendu publique aujourd'hui la publication des plus récentes données disponibles quant aux cibles intermédiaires à atteindre dans le cadre de l'entente signée avec la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ). Depuis décembre 2014, ce sont 555 856 nouveaux patients inscrits à un médecin de famille.

Le tableau suivant présente les résultats :



Au 31 mars 2016 Au 31 décembre 2016 Au 31 décembre 2017 Taux d'inscription Cible : 71 % Résultat : 71,3 % Cible : 77 % Résultat : 74,4 % Cible finale : 85 % Assiduité Cible : 70 % Résultat : 78,2 % Cible : 74 % Résultat : 79,9 % Cible finale : 80 %

* Les données du 31 décembre 2016 sont préliminaires et ne seront finales que le

31 mars 2017, puisqu'un délai de trois mois est accordé aux médecins pour déposer leur

facturation auprès de la RAMQ. Les données détaillées et finales pour cette même période

de référence seront rendues disponibles au cours du mois d'avril prochain.

« Il reste maintenant moins d'un an aux médecins de famille pour atteindre les cibles fixées par l'entente. Cependant, il reste beaucoup de travail encore pour atteindre les résultats quant à l'inscription. Ce sont plus de 834 000 personnes qui doivent être inscrites pour atteindre les objectifs. Les médecins doivent être proactifs et prendre les mesures nécessaires pour y arriver. Je les incite d'ailleurs à utiliser le Guichet d'accès aux médecins de famille, où 486 000 personnes sont inscrites justement pour avoir accès à un médecin de famille », a déclaré monsieur Barrette.

Rappelons que les cibles finales établies dans le cadre de l'entente avec la FMOQ correspondent à un taux d'assiduité de 80 % et à un taux d'inscription de 85 %. L'entente convenue prévoit que les médecins de famille qui n'auront pas atteint ces deux cibles le 31 décembre 2017 pourraient voir leur rémunération affectée, comme le stipule la Loi édictant la Loi favorisant l'accès aux services de médecine de famille et de médecine spécialisée et modifiant diverses dispositions législatives en matière de procréation assistée (projet de loi 20).

Toute l'information entourant le sujet des cibles prévues dans l'entente avec la FMOQ est disponible sur le site Web du ministère de la Santé et des Services sociaux au www.msss.gouv.qc.ca/presse.

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux

Communiqué envoyé le 8 février 2017 à 14:45 et diffusé par :