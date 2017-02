Amir Khadir dépose une motion pour instituer une Commission sur le racisme systémique







QUÉBEC, le 8 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Le député solidaire de Mercier, Amir Khadir, a déposé une motion pour instituer une Commission sur le racisme systémique à l'occasion du 10e anniversaire du lancement de la Commission Bouchard-Taylor.

« Après les attentats du 29 janvier, il appartient à la classe politique de nommer les maux qui permettent, encore aujourd'hui, que naisse l'intolérance et la haine dans notre société. Le racisme systémique existe au Québec et il rime avec stigmatisation, exclusion et judiciarisation », affirme M. Khadir. « Pour régler un problème, il faut commencer par le reconnaître. Mettre sur pied une Commission sur le racisme systémique est un premier pas important pour rebâtir les ponts entre nos communautés et s'attaquer au racisme et à la discrimination en posant des questions qui dérangent, certes, mais qui doivent être posées si nous souhaitons améliorer le vivre ensemble », poursuit le député de Mercier.

En mai dernier, la Coalition pour l'égalité et contre le racisme systémique, qui regroupe plusieurs dizaines de groupes dont la CSN, la FFQ, Amnistie internationale et le Bureau de la communauté haïtienne a déposé une pétition rassemblant plusieurs milliers de signatures.

« Certains ne semblent pas encore avoir saisi la différence pourtant simple entre racisme systémique et racisme systématique. Ce que nous dénonçons aujourd'hui ne repose pas sur les individus qui composent notre société, mais sur un système. J'invite mes collègues de l'Assemblée nationale à dépoussiérer leurs manuels de sociologie et appuyer cette initiative de la société civile », lance Amir Khadir.

Motion déposée par le député de Mercier le 8 février 2017

« Que les membres de l'Assemblée nationale saisissent que le racisme systémique repose sur l'organisation de la société et non sur les individus qui composent la société;

Que l'Assemblée nationale constate que la discrimination et le racisme systémique ont notamment pour effet d'appauvrir, de judiciariser, de stigmatiser et d'exclure des citoyennes et des citoyens québécois;

Qu'elle affirme que le racisme et la discrimination portent atteinte aux droits et libertés de la personne;

Que l'Assemblée nationale demande au gouvernement du Québec d'instituer une Commission sur le racisme systémique. »

