Projet Montréal exige que la Ville de Montréal mette fin aux bonis liés à l'émission de contraventions







MONTRÉAL, le 8 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Projet Montréal exige que l'administration Coderre abolisse les bonis offerts aux cadres du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) qui atteignent ou dépassent les objectifs de contraventions fixés. « Le programme de bonis, qui s'est vu affubler le nom de "bonis Denis", ne fait qu'alimenter le cynisme de la population envers les policiers et les élus. Les contraventions doivent servir à dissuader les comportements jugés dangereux. Les "bonis Denis" sont plutôt conçus pour récompenser des cadres qui réussissent à distribuer le plus de contraventions. Nous y voyons-là une contradiction. Il faut mettre fin à cette pratique », a déclaré Valérie Plante, cheffe de l'Opposition officielle.



En 2016, le SPVM avait un objectif d'émission de constats d'infraction de 717 000 pour l'année. Cela équivaut à plus d'une contravention par minute ou environ une contravention par véhicule immatriculé sur l'île de Montréal. « Nous craignons que l'attribution d'objectifs aussi élevés de contraventions ne mène à certains excès. Les Montréalais qui respectent les règles et font preuve de vigilance n'ont pas à faire les frais d'une lourde commande de l'administration qui a décidé de récompenser les cadres qui parviennent à remplir leur quotas », a affirmé François Limoges, leader de l'Opposition officielle.



Dans une lettre parue dans La Presse+, l'avocat et docteur en droit constitutionnel, Alain-Robert Nadeau, avait d'ailleurs indiqué que selon lui, les quotas en matière de contraventions « portent atteinte aux principes constitutionnels les plus élémentaires et sont en porte-à-faux avec la société de droit ». L'Opposition officielle présentera, lors du conseil municipal du 20 février, une motion pour mettre fin à cette pratique. Pour en connaître les détails, cliquez ici : http://bit.ly/bonis-contraventions.

