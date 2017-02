« DESPACITO » de Luis Fonsi et Daddy Yankee atteint le sommet du palmarès des chansons latines du Billboard







MIAMI, le 8 février 2017 /CNW/ -- « DESPACITO », le dernier tube et vidéo de grandes vedettes primées, Luis Fonsi et Daddy Yankee, est devenu un véritable succès mondial à peine trois semaines depuis sa sortie.

De mélodie contagieuse, produit par Andrés Torres et Mauricio Rengifo, et écrit par Luis Fonsi et Daddy Yankee en collaboration avec Erika Ender, le tube a voyagé bien au-delà de leur Porto Rico natal, et ce, à une vitesse record, pulvérisant les records et dominant le palmarès dans le monde entier.

Encore récemment, « DESPACITO » est devenu le succès numéro un au classement « Hot Latin Songs » (chansons latines populaires) ainsi qu'au hit-parade « Latin Digital Song » (chanson latine numérique) du Billboard, aux États-Unis, cette semaine.

Le tube se classe également 3e au tableau mondial de Spotify, le rang le plus élevé jamais atteint par une chanson espagnole dans l'histoire. En outre, « DESPACITO » est au sommet du palmarès « Top Songs » (meilleures chansons) de iTunes Latino, pour la troisième semaine consécutive, et le numéro un sur Spotify en Amérique latine, dans 17 pays, tout en commençant à s'infiltrer dans le palmarès des dix premières chansons dans des pays comme l'Italie, la Suisse, le Portugal et la Roumanie, entre autres.

Le phénomène musical qu'est ce tube s'est répandu dans le monde entier battant encore un autre record Vevo en devenant la chanson espagnole (et le 3e simple dans l'histoire après « Gentleman » de Psy et « Hello » d'Adele) à avoir atteint aussi rapidement que 22 jours plus de 200 millions de vues. Il est facile de voir pourquoi cette vidéo accrocheuse, dirigée par Carlos Perez d'Elastic People's, est devenue si populaire : une belle musique exécutée par deux des plus grandes vedettes de l'industrie de la musique latine, des paysages magnifiques et la participation d'une ancienne Miss Univers, la superbe modèle Zuleyka Rivera.

L'engouement a également gagné les médias sociaux, prenant une nouvelle envergure alors que des célébrités, des athlètes et des émules partout dans le monde, dont les étoiles de football Lionel Messi et Dani Alves, continuent de donner leur propre interprétation de la chanson.

La semaine dernière encore, Universal Music Latin Entertainment a décerné aux deux artistes deux plaques RIAA et plusieurs prix saluant leur tube renversant qui, à la différence du titre de la chanson, est en train de changer rapidement la culture populaire et d'effacer toutes les frontières culturelles.

