La Ville de Montréal renouvelle son entente avec l'Orchestre symphonique de Montréal et y injecte 500 000$ sur 5 ans







MONTRÉAL, le 8 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Le maire de Montréal, M. Denis Coderre, et Mme Manon Gauthier, responsable de la culture, du patrimoine, du design, d'Espace pour la vie ainsi que du statut de la femme au comité exécutif de la Ville de Montréal, sont heureux d'annoncer la prolongation de l'entente avec l'Orchestre symphonique de Montréal (OSM) pour les cinq prochaines années. La Ville de Montréal accordera à l'organisme une aide financière de 100 000$ par année jusqu'en 2021 pour un total de 500 000 $, poursuivant ainsi une collaboration qui depuis 2007 favorise l'accès à la culture et le rayonnement national et international autant de l'OSM que de Montréal.

« L'Orchestre symphonique de Montréal est sans contredit un organisme phare de Montréal, reconnu pour son excellence et sa participation importante au dynamisme culturel de la ville. Par son envergure internationale, l'OSM est un ambassadeur de choix dont la notoriété rejaillit sur la réputation nationale et internationale de Montréal, métropole culturelle. Je suis très heureux d'annoncer aujourd'hui le renouvellement de ce soutien de la Ville de Montréal à l'OSM », a affirmé le maire Denis Coderre.

« Le renouvellement de cette entente permettra de poursuivre la présentation de concerts aux citoyens dans les arrondissements montréalais. Cette collaboration permet chaque année à des milliers de personnes de découvrir des pièces musicales hors des salles de concert habituelles et enrichit la programmation des maisons de la culture dans les quartiers. Avec les années, le grand concert d'été est devenu un événement très attendu par les Montréalais », a renchéri Mme Gauthier.

« L'OSM est heureux de la prolongation du partenariat avec la Ville de Montréal, qui atteste de l'importance accordée à la culture par le cabinet du maire et témoigne d'une ville cosmopolite ouverte et créative. Cette collaboration nous permettra de poursuivre nos missions d'excellence et d'éducation tant à Montréal que sur la scène internationale et c'est avec enthousiasme que l'OSM entrevoit ses prochaines saisons musicales a poursuivi Mme Madeleine Careau, chef de la direction de l'OSM.

Cette entente répond à l'un des trois enjeux majeurs de la Politique de développement culturel de la Ville, soit l'accessibilité aux arts et à la culture. Le renouvellement de l'entente de partenariat entre la Ville de Montréal et l'OSM favorise par ailleurs la poursuite des enregistrements et des tournées internationales de l'organisme.

Rappelons que l'Orchestre symphonique de Montréal possède une feuille de route impressionnante qui inclut plus de 40 tournées mondiales et une centaine d'enregistrements. Ces enregistrements lui ont valu une cinquantaine de prix nationaux et internationaux, dont deux prix Grammy.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet du maire et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 8 février 2017 à 14:03 et diffusé par :