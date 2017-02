La Ville de Montréal renouvelle son entente cadre avec la Régie des installations olympiques







MONTRÉAL, le 8 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Le maire de Montréal, M. Denis Coderre et Mme Manon Gauthier, responsable de la culture, du patrimoine, du design, d'Espace pour la vie ainsi que du statut de la femme au comité exécutif de la Ville de Montréal, sont heureux d'annoncer le renouvellement, pour une durée de 5 ans, de l'entente cadre de partenariat entre la Ville de Montréal et la Régie des installations olympiques, une coopération axée sur le partage d'une vision commune et sur la réalisation concertée de projets d'amélioration du territoire.

« Les relations entre Espace pour la vie et le Parc olympique gagnent à être renforcées par une entente de partenariat formelle, afin que le développement de ce site patrimonial, crucial pour Montréal et au-delà, puisse se faire de manière harmonieuse et intégrée, au bénéfice de toutes les parties et surtout des citoyens et des visiteurs du monde entier », a affirmé le maire Denis Coderre.

« Espace pour la vie et le Parc olympique, en plus de partager le même territoire, sont deux entités de haute importance à Montréal. Plus de 3 millions de personnes fréquentent ce territoire chaque année. Les deux organisations sont de forts pôles d'attraction, et leurs actions peuvent avoir des retombées positives pour chacune. Leurs efforts conjugués par l'intermédiaire de cette nouvelle entente permettront d'offrir aux Montréalais et visiteurs un parcours bientôt encore plus logique et harmonieux », a poursuivi Mme Gauthier.

Dans une perspective d'amélioration du territoire et de rétention des visiteurs sur le site, le Parc olympique et Espace pour la vie, en collaboration avec les autres occupants du quadrilatère, travaillent notamment à développer un projet commun d'aménagement et d'animation des espaces publics qui stimulera l'appropriation des lieux par les citoyens et facilitera la circulation entre ces institutions.

Unis par une volonté commune de permettre aux citoyens de se rapproprier ces lieux historiques et de mettre en valeur leur périmètre d'action dans une perspective de développement durable, Espace pour la vie et le Parc olympique souhaitent reconduire de manière formelle leur partenariat d'affaires qui avait vu le jour en septembre 2011 dans le cadre d'une première entente d'une durée de 5 ans.

Cette première entente a grandement facilité les interactions entre les deux partenaires, qui ont renforcé leurs actions de communication communes, harmonisé et amélioré la signalisation et travaillé conjointement sur plusieurs chantiers, notamment dans le cadre de la construction du Planétarium Rio Tinto Alcan.

La nouvelle entente prévoit entre autres le réaménagement de l'entrée est du Parc olympique, la circulation sous le viaduc Sherbrooke, la révision de l'offre de stationnement sur le territoire et la mise en place de navettes autonomes électriques. Un comité directeur viendra désormais coordonner le développement de la vision commune et assurer le suivi de sa mise en oeuvre.

