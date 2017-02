Innovation, entrepreneuriat et créativité : l'Ordre des ingénieurs du Québec dévoile le programme de son prochain Colloque annuel







MONTRÉAL, le 8 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Pour servir la société avec professionnalisme, conformité et intégrité, un professionnel doit maintenir et améliorer ses compétences tout au long de sa carrière. C'est dans cet esprit que l'Ordre des ingénieurs du Québec organise un Colloque annuel, qui est placé cette année sous le signe de l'innovation, de la créativité et de l'entrepreneuriat. Ce rendez-vous phare dans l'offre de formation de l'Ordre réunira plusieurs centaines d'ingénieurs les 8 et 9 mai 2017 au Palais des congrès de Montréal.

« Les ingénieurs prennent au sérieux leurs responsabilités en matière de formation continue et il en va de même pour l'Ordre des ingénieurs du Québec, qui s'assure que les membres de la profession se conforment au Règlement sur la formation continue obligatoire des ingénieurs qui a été mis en place en 2011 », commente la présidente de l'Ordre, Kathy Baig, ing., FIC, MBA.

Voici un aperçu des activités proposées durant l'édition 2017 du Colloque annuel.

LUNDI 8 MAI

Mise en lumière du pont Jacques-Cartier : tout un défi d'ingénierie !

Pour le 375e anniversaire de Montréal et le 150e anniversaire de la confédération canadienne, le pont Jacques-Cartier sera illuminé grâce à 10 km de câblage (transfert des données et alimentation électrique) et plus de 2 800 luminaires. Pour présenter l'ampleur des défis techniques derrière cette nouvelle signature visuelle pour Montréal, un dîner-conférence accueille deux ingénieurs qui pilotent le projet :

Catherine Tremblay , ing. , directrice principale, Projets, Construction et Opérations, Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée (PJCCI) ;

, directrice principale, Projets, Construction et Opérations, et Champlain Incorporée (PJCCI) ; Pascal Villeneuve , ing., directeur de projets, Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée (PJCCI).

Salon des exposants

Pour découvrir de nouveaux produits et services innovants, pour assister à des démonstrations ou encore pour rencontrer des employeurs à la recherche d'ingénieurs qualifiés, venez rencontrer les dizaines d'entreprises, d'établissements d'enseignement ou d'autres organismes réunis pour ce salon qui réserve toujours des surprises.

Soirée de l'excellence en génie

Une soirée à ne pas manquer pour saluer les lauréats 2017 des prix et distinctions décernés par l'Ordre et par sa fondation à ceux et celles qui se démarquent : Grand Prix d'excellence, Prix Génie innovation, Hommages reconnaissance pour contribution exceptionnelle, Prix universitaires du Mérite et Bourse d'excellence aux études supérieures.

MARDI 9 MAI

Forum de l'entrepreneuriat et de l'innovation en génie

Trois ingénieurs-entrepreneurs participent à ce forum animé par Patrick Masbourian :

Guillaume Charland-Arcand , ing. , cofondateur et directeur de la technologie, ARA Robotique (thème : Innovation, fiabilité, sécurité : la formule gagnante par excellence);

, cofondateur et directeur de la technologie, ARA Robotique (thème : Innovation, fiabilité, sécurité : la formule gagnante par excellence); Gilles Pépin, ing. , président et chef de la direction de HumanWare (thème : Rendre le monde plus inclusif grâce à la technologie);

, président et chef de la direction de HumanWare (thème : Rendre le monde plus inclusif grâce à la technologie); Paul Raymond , ing., président et chef de la direction du Groupe Alithya Services conseils (thème : Technologie et affaires font la paire).

Une trentaine de cours et conférences sont offerts aux participants pendant les deux journées du Colloque annuel 2017. Le programme complet est disponible sur le site web de l'Ordre.

Les membres de l'Ordre ont cumulé en moyenne 55,4 heures de formation continue pour la deuxième période de référence (2013-2015) du Règlement sur la formation continue obligatoire des ingénieurs. Les ingénieurs suivent donc un nombre d'heures de formation largement supérieur à la norme minimale de 30 heures exigée par le Règlement. Ce résultat positif avait également été constaté lors de la première période de référence (2011-2013).

À propos de l'Ordre des ingénieurs du Québec

Fondé en 1920, l'Ordre des ingénieurs du Québec regroupe quelque 62 000 professionnels du génie de toutes les disciplines, à l'exception du génie forestier. L'Ordre se veut une référence en matière de professionnalisme et d'excellence en génie et organisme rassembleur. Il a pour mission d'assurer la protection et l'intérêt du public en agissant afin que les ingénieurs servent la société avec professionnalisme, conformité et intégrité. Pour plus d'information, consultez le site www.oiq.qc.ca.

