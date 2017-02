Exercice SOUTHERN BREEZE réalisé par des escadrons de soutien au combat et un escadron de transport et de recherche et de sauvetage







OPA LOCKA, FLORIDE--(Marketwired - 8 fév. 2017) - Défense nationale et Forces armées canadiennes

Des aéronefs et du personnel de trois escadrons de soutien du combat (417, 439 et 444), et d'un escadron de transport et de sauvetage (424) de l'Aviation royale canadienne (ARC), sont déployés dans le cadre de l'exercice SOUTHERN BREEZE, à la United States Coast Guard (USCG) Air Station Miami, à Opa Locka, en Floride, du 6 février au 4 mars 2017.

L'exercice est conçu pour employer les compétences requises pour déployer une petite force qui doit soutenir les opérations pendant qu'elle est détachée des unités de soutien principales. L'entraînement favorise l'opérabilité interarmées des unités, et fournit l'occasion aux équipages des CH146 Griffon de soutien du combat et de recherche et de sauvetage, de perfectionner leurs compétences en sauvetage au-dessus de l'eau et sur l'eau, avec leurs partenaires de la garde côtière des États-Unis. Cet entraînement vise à tirer parti du partenariat établi entre les ressources de soutien du combat et de recherche et sauvetage, en s'appuyant sur les CH146 Griffon de l'ARC et les expériences de l'USCG.

Citation

« Nos escadrons de soutien du combat fournissent une capacité d'intervention médicale souple, et une disponibilité opérationnelle élevée, pour soutenir les opérations locales de leur escadre. Leurs capacités résiduelles et leurs capacités de type SAR font que le soutien au combat est un choix naturel pour le renfort des opérations SAR, lorsque les situations l'exigent. Cet exercice permettra d'améliorer les compétences des capacités de soutien du combat et des Griffon SAR, en confirmant que les équipages sont prêts à aider les Canadiens et à servir les intérêts canadiens quand et où cela sera nécessaire. »

- Major Steven Siket, commandant de la Force opérationnelle aérienne

Faits en bref

Environ 120 militaires (jusqu'à 50 en tout temps) et trois hélicoptères CH146 Griffon sont déployés à la United States Coast Guard Station Miami, à Opa Locka, en Floride.





Le personnel et l'équipement participant à cet exercice viennent de trois escadrons de soutien du combat, et d'un escadron de transport et de recherche et de sauvetage de l'ARC :



Le 439 e Escadron de soutien au combat (439 Esc SC) de la 3 e Escadre Bagotville.



Le 417 e Escadron de soutien au combat de la 4 e Escadre Cold Lake.



Le 444 e Escadron de soutien au combat de la 5 e Escadre Goose Bay.



Le 424 e Escadron de transport et de recherche et sauvetage et l'Équipe d'évaluation et de normalisation du transport de la 8 e Escadre Trenton.





Pouvoir planifier et exécuter des déploiements à petite et moyenne échelle, et pouvoir fonctionner en détachement composite est important pour que ces unités conservent la souplesse de leur soutien d'événements avec court préavis, qui nécessitent des capacités de récupération de personnel et de SAR, dans des endroits qui ne sont pas facilement soutenus par leurs bases principales d'opération.





Les exigences semestrielles du maintien des compétences pour des opérations de jour et de nuit, au-dessus de l'eau, et le treuillage à bord d'un bateau, sont très difficiles à maintenir pendant les mois d'hiver, pour certains escadrons de l'ARC. Les températures glaciales et l'état de la glace à Cold Lake, Bagotville et Goose Bay, font qu'il n'y a pas suffisamment d'endroits pour s'entraîner.





Durant l'exercice, des opérations de jour et de nuit auront lieu, afin de tirer parti de chaque occasion de s'entraîner et de perfectionner les compétences SAR dans un milieu opérationnel sécuritaire et sans entraves.





Cet entraînement n'aura pas d'incidence sur la disponibilité opérationnelle et les opérations de recherche et de sauvetage au Canada.





Les images sont disponibles à http://www.forcesimages.ca/





Liens connexes

417e Escadron de soutien au combat

439e Escadron de soutien au combat

444e Escadron de soutien au combat

424e Escadron de transport et de sauvetage

Aviation royale canadienne

Communiqué envoyé le 8 février 2017 à 14:03 et diffusé par :