TRESemmé recrute la célèbre coiffeuse-styliste Justine Marjan pour agir à titre de coiffeuse-styliste mondiale







La spécialiste des cheveux et célébrité des médias sociaux se joint à l'équipe féminine de coiffeuses-stylistes de grande renommée de TRESemmé pour la semaine de la mode à New York

NEW YORK, le 8 février 2017 /CNW/ -- TRESemmé adopte une position plus ferme dans l'industrie des soins de cheveux dominée par les hommes en recrutant une équipe féminine de stylistes, dirigée par Justine Marjan, une célèbre coiffeuse-styliste et une célébrité sur Instagram. Mme Marjan est rapidement devenue une incontournable gourou des cheveux pour les femmes partout dans le monde grâce à ses styles de tresses sensationnels et ses coiffures branchées. Reconnue à Hollywood pour ses styles de coiffure, comme ses populaires tresses, Mme Marjan est bien habituée de collaborer aux côtés des femmes les plus autonomes du monde. Dans le cadre de son rôle à titre d'ambassadrice mondiale, elle sera responsable de concrétiser la vision de la marque et de procurer des conseils et outils aux femmes partout dans le monde pour faire ressortir ce qu'elles ont de meilleur.

« Je suis ravie de m'associer avec TRESemmé, une marque créée par une femme et qui donne aux femmes partout dans le monde l'assurance pour faire ressortir leur meilleur look », a affirmé Mme Justine Marjan, coiffeuse-styliste mondiale pour TRESemmé. « Maintenant, plus que jamais, les femmes doivent s'unir et j'ai vraiment hâte de voir la magie que je peux produire avec l'équipe de TRESemmé. »

TRESemmé officialisera sa collaboration avec Mme Marjan à l'occasion de la semaine de la mode à New York. Ceci soulignera aussi sa 18e saison en tant que commanditaire officiel des soins de cheveux. Mme Marjan sera également entourée par quelques-uns des plus grands influenceurs chevronnés sur le plan social, notamment Paulo Alberdi, Marianna Hewitt, Casey Holmes, Amy Lee, Natalia Cabezas et Suzanne Bonaldi afin de procurer un accès exclusif aux défilés des meilleurs designers et des conseils et astuces pour recréer ces coiffures à la maison aux femmes partout dans le monde.

« TRESemmé cherche sans cesse à trouver de nouvelles façons à inspirer les femmes du monde entier. Notre inspiration provient de notre fondatrice, Mme Edna Emme qui presque 70 ans de cela était une styliste de grande renommée et une femme d'affaires avant-gardiste. Tout comme Mme Emme, Mme Marjan représente l'une des femmes les plus influentes du secteur des soins de cheveux et elle commémore ce patrimoine en étant une coiffeuse-styliste pleine de fougue qui façonne un nouveau parcours vers l'avenir », a déclaré Mme Heather Mitchell, responsable en chef mondiale des relations publiques et de l'engagement numérique pour Unilever Hair. « Mme Marjan se joint à nous à titre de coiffeuse-styliste mondiale et inaugurera la semaine de la mode à New York aux côtés d'un groupe de femmes les plus influentes provenant de partout dans le monde. Ensemble, ces femmes offriront d'autres accès exclusifs en coulisse et des sièges en première rangée à certains des plus grands défilés de mode. »

TRESemmé complétera son équipe de coiffeuses-stylistes à l'occasion de la semaine de la mode à New York en recrutant Odile Gilbert et Holli Smith, des professionnels chevronnés et reconnus pour la semaine de la mode. Ces stylistes vont créer des coiffures sensationnelles avec l'aide de quelques-uns des meilleurs designers, notamment Altuzarra, Creatures of Comfort, Carolina Herrera, Naeem Khan, MONSE, Jenny Packham, Alice & Olivia, Jonathan Simkhai, Thakoon et Charles Youssef. Joignez-vous à la conversation et suivez les influenceurs de TRESemmé en utilisant le #TRESnyfw et sur Facebook, Twitter et Instagram pour découvrir les actualités en direct tout au long de la saison.

Veuillez communiquer avec Mme Allison Goldberg, Edelman, au +1 (917) 639-4923 pour plus de renseignements, pour des photos ou pour planifier des entrevues.

À propos d'Unilever United States, Inc.

Unilever est l'un des plus importants fournisseurs mondiaux de produits alimentaires, domestiques et de soins personnels réalisant des ventes dans plus de 190 pays et servant deux milliards de consommateurs par jour. Aux États-Unis, son portefeuille inclut les marques emblématiques comme Axe, Ben & Jerry's, Breyers, Caress, Clear Scalp & Hair Therapy, Country Crock, Degree, Dollar Shave Club, Dove, Good Humor, Hellmann's, I Can't Believe It's Not Butter!, Klondike, Knorr, Lever 2000, Lipton, Magnum, Nexxus, Noxzema, Pond's, Popsicle, Promise, Q-tips, Seventh Generation, Simple, St. Ives, Suave, Talenti Gelato & Sorbetto, TIGI, TONI&GUY, TRESemmé et Vaseline. Tous les noms de marques cités ci-dessus sont des marques commerciales ou déposées du groupe d'entreprises Unilever.

Unilever recrute environ 8 000 personnes aux États-Unis et a généré un chiffre d'affaires supérieur à 9 milliards de dollars en 2016.

Le Plan Unilever pour un Mode de Vie Durable s'engage à :

Aider plus d'un milliard de personnes qui agissent pour améliorer leur santé et leur bien-être d'ici 2020.

Réduire de moitié l'empreinte environnementale de nos produits d'ici 2030.

Améliorer les conditions de vie de millions de personnes d'ici 2030.

Unilever s'est classée en première place de son secteur d'activités dans l'indice de durabilité Dow Jones de 2016.

Pour de plus amples renseignements sur Unilever U.S. et ses marques, veuillez consulter : www.unileverusa.com

Pour vous joindre à Unilever U.S. sur Facebook veuillez cliquer : www.facebook.com/unileverusa

Pour vous joindre à Unilever U.S. sur Twitter, suivez-le en cliquant ce qui suit : @unileverusa

