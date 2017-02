Avis de téléconférence concernant les résultats du quatrième trimestre et la clôture de l'exercice 2016







Nous organiserons une téléconférence destinée aux analystes et actionnaires intéressés, en vue de débattre de nos résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos au 31 décembre 2016, le vendredi 24 février 2017 à 8h00 (heure de l'Est). Cette téléconférence sera présidée par Don Walker, président-directeur général. Le numéro à appeler pour accéder à cette conférence est le 1-800-954-0695. Pour l'étranger, veuillez composer le 1-416-981-9009. Veuillez appeler au moins 10 minutes avant le début de la conférence. Nous diffuserons également cette conférence en ligne sur http://www.magna.com. Le diaporama accompagnant la téléconférence sera disponible sur notre site Internet vendredi matin, avant la conférence.

Celles et ceux qui ne pourront pas suivre la téléconférence à l'heure prévue pourront composer les numéros suivants pour écouter une rediffusion :

Amérique du Nord - 1-800-558-5253 et Outre-mer - 1-416-626-4100 (le numéro de réservation est le 21846386). Cet enregistrement sera disponible jusqu'au 3 mars 2017.

CONTACT AUPRÈS DES INVESTISSEURS: Louis Tonelli, Vice-président des relations avec les investisseurs, louis.tonelli@magna.com, +1-905-726-7035

CONTACT CHARGÉ DES TÉLÉCONFÉRENCES: Nancy Hansford, assistante exécutive des relations avec les investisseurs, nancy.hansford@magna.com, +1-905-726-7108



