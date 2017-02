Infractions à la Loi sur le recouvrement de certaines créances - L'Agence de recouvrement Dixon enr. et deux de ses représentantes déclarées coupables







QUÉBEC, le 8 févr. 2017 /CNW Telbec/ - L'Office de la protection du consommateur annonce que l'Agence de recouvrement Dixon enr. (129487 Canada inc.) et deux de ses agentes de recouvrement ont été déclarées coupables par le tribunal, le 13 septembre 2016 à Salaberry-de-Valleyfield et le 28 novembre 2016 à Québec, d'infractions à la Loi sur le recouvrement de certaines créances (LRCC). L'entreprise a dû payer 5 138 $ d'amendes et ses deux agentes ont été condamnées à payer une amende de 904 $ chacune.

L'Office reprochait à l'agence d'avoir communiqué avec un débiteur sur les lieux de son travail alors qu'elle savait comment le joindre à son domicile. L'agence et ses représentantes ont aussi été déclarées coupables d'avoir communiqué illégalement avec une personne qui avait indiqué, lors d'une première communication, qu'elle n'était pas le débiteur ou qu'elle contestait la créance. Les infractions ont été commises en 2013 et en 2014.

L'Agence de recouvrement Dixon est située au 6555, chemin de la Côte-des-Neiges, à Montréal.

