265 postes manquants à la CSDM - Sébastien Proulx doit répondre aux besoins de milliers d'élèves vulnérables, presse la CAQ







QUÉBEC, le 8 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Il manque 265 professionnels à temps plein à la Commission scolaire de Montréal (CSDM) pour répondre aux besoins de 13?800 élèves handicapés ou en difficultés d'adaptation ou d'apprentissage, a révélé le porte-parole de la Coalition Avenir Québec en matière d'éducation, Jean-François Roberge. Le député de Chambly trouve aberrant que le ministre de l'Éducation, Sébastien Proulx, n'ait aucun plan de match pour garantir que les services soient offerts à cette clientèle vulnérable.

Les libéraux ne peuvent laisser tomber ces milliers d'enfants qui en ont le plus besoin, a averti le député caquiste, qui dénonce les nombreuses coupures aléatoires effectuées par le gouvernement Couillard depuis son élection et qui ont contribué à ce portrait peu reluisant. «?À la CSDM, il y a 13?800 élèves handicapés ou en difficultés d'adaptation ou d'apprentissage. Et ça, c'est sans compter tous ceux qui ne sont pas identifiés par les directions d'écoles, faute de personnel?! Comme ses prédécesseurs, le ministre parle beaucoup, consulte beaucoup, coupe beaucoup, mais il réinvestit au compte-goutte?! C'est assez : il doit prendre acte de la situation. Chaque jour, il y a des élèves qui décrochent faute de soutien et de suivi adéquat. Il manque 265 professionnels à temps plein et le ministre de l'Éducation ne sait même pas comment il va s'y prendre pour pourvoir les postes et assurer les services?», a déclaré Jean-François Roberge.

Le député de Chambly a ajouté que l'heure est à l'action, puisque ces 13?800 élèves identifiés par la CSDM ne concernent que ceux qui ont obtenu un diagnostic de handicap ou de difficultés d'apprentissage. «?Il nous faut un échéancier concret, afin de pourvoir rapidement ces 265 postes professionnels. À chaque jour qui passe, c'est l'avenir de ces jeunes-là qui est en jeu?», a conclu Jean-François Roberge.

