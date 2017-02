Le premier ministre Justin Trudeau s'adressera au Parlement européen en France et visitera l'Allemagne







OTTAWA, le 8 févr. 2017 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui qu'il se rendra à Strasbourg, en France, le 16 février pour s'adresser au Parlement européen. Il visitera ensuite Berlin et Hambourg, en Allemagne, les 16 et 17 février.

Le président du Parlement européen, Antonio Tajani, a invité le premier ministre à s'adresser au Parlement européen au sujet de l'importance de la relation entre le Canada et l'Union européenne (UE). Ce sera la première fois qu'un premier ministre du Canada en fonction prendra la parole devant l'ensemble du Parlement européen.

Le premier ministre se rendra ensuite à Berlin pour rencontrer la chancelière allemande, Angela Merkel, afin de discuter de politiques étrangères et de priorités commerciales cruciales pour le Canada et l'Allemagne. Le premier ministre ira ensuite à Hambourg, où il sera l'invité d'honneur de cette année au banquet annuel de la ville pour célébrer la fête de Saint-Matthieu.

Cette visite sera l'occasion de resserrer les liens qui unissent déjà le Canada, l'Allemagne et l'UE. Elle offrira également au Canada l'occasion de faire valoir son rôle en tant que chef de file en matière d'échanges commerciaux et d'investissements progressistes, notamment en soulignant comment la mise en oeuvre de l'Accord économique et commercial global (AECG) permettra de créer des emplois, de stimuler notre prospérité commune et de contribuer à faire croître la classe moyenne.?

« L'AECG est l'accord commercial le plus progressiste jamais négocié par le Canada ou l'Union européenne. Il élève la norme pour les futurs accords de libre-échange. Il sera avantageux autant pour le Canada que pour l'Union européenne puisqu'il permettra d'ouvrir de nouveaux marchés et de créer des emplois des deux côtés de l'Atlantique. »

- Le très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« L'Allemagne est une amie et une alliée importante, et je suis impatient de rencontrer la chancelière Merkel en vue de renforcer davantage cette relation. Nos deux pays profitent de liens commerciaux solides qui comprennent le commerce, l'investissement, les sciences, la technologie et l'innovation, et nous sommes toujours ouverts aux nouvelles façons d'étendre la portée de ces relations et de favoriser la croissance de la classe moyenne dans nos deux pays. »

- Le très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Le 30 octobre 2016, l'AECG et l'Accord de partenariat stratégique entre le Canada et l'Union européenne ont été signés lors du Sommet Canada-UE à Bruxelles .

. L'UE est le deuxième partenaire commercial du Canada après les États-Unis et constitue la deuxième économie en importance dans le monde.

L'Allemagne est la plus importante économie de l'UE et la quatrième en importance dans le monde. Elle constitue également un important partenaire du Canada en matière de commerce et d'investissement. En 2016, le commerce bilatéral entre les deux pays atteignait plus de 21 milliards de dollars, faisant ainsi de l'Allemagne notre sixième partenaire commercial en importance. Ce pays figure également parmi les dix plus importants investisseurs étrangers au Canada.

La plus récente rencontre entre le premier ministre et la chancelière Merkel a eu lieu en juillet 2016, en marge du Sommet de l'OTAN à Varsovie, en Pologne.

L'Allemagne assume la présidence du G20 en 2017 et accueillera le Sommet des dirigeants du G20 les 7 et 8 juillet 2017 à Hambourg.

