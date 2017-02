Une salle multifonctionnelle plus moderne pour les citoyens de Caplan







CAPLAN, QUÉBEC--(Marketwired - 8 fév. 2017) - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Les acteurs clés des collectivités demandent depuis longtemps une façon concrète et durable d'améliorer les infrastructures communautaires et récréatives. Le gouvernement du Canada est fier de soutenir des projets qui contribuent à la vitalité et au dynamisme de la région.

La ministre du Revenu national et députée de Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine, l'honorable Diane Lebouthillier, a annoncé, au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC, une aide financière non remboursable de 500 000 $ à la municipalité de Caplan.

La salle multifonctionnelle de Caplan est le lieu de rassemblement principal pour les citoyens de la région. Les fonds consentis en vertu du Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150 (PIC150) permettront à la municipalité d'effectuer des travaux de rénovation et de modernisation de sa salle.

DEC est l'un des six organismes de développement régional sous la responsabilité du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains.

Citations

« Les espaces communautaires sont des lieux de rassemblement très importants pour nos collectivités. Le gouvernement du Canada est fier d'appuyer des projets qui contribuent à la vitalité de nos communautés et assurent une qualité de vie élevée pour les résidents de tous âges. »

- L'honorable Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national et députée de Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine

« L'appui financier que nous accordons aujourd'hui démontre clairement notre engagement à favoriser une croissance durable et la prospérité de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. Les infrastructures communautaires et récréatives sont des exemples parfaits de projets qui renforcent les collectivités du Canada, stimulent l'activité économique et profitent aux familles, ainsi qu'à la classe moyenne. »

- L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

« Cette aide financière vient assurer le succès de ce magnifique projet qui redonnera à ce bâtiment historique ses lettres de noblesse. La réfection et l'agrandissement de la salle multifonctionnelle apporteront à notre communauté un lieu de rencontre qui renouvellera le dynamisme de notre milieu. »

- Lise Castilloux, mairesse de Caplan

Restez branchés

Suivez DEC sur Twitter @DevEconCan

Communiqué envoyé le 8 février 2017 à 13:33 et diffusé par :