Inscriptions - Programme de formation en pratiques muséales destiné aux Autochtones RBC

DATE LIMITE : LE 31 MARS 2016

GATINEAU, QC, le 8 févr. 2017 /CNW/ - Le Musée canadien de l'histoire accepte actuellement les inscriptions au Programme de formation en pratiques muséales destiné aux Autochtones RBC. Seul du genre au Canada, le Programme dure huit mois et offre une formation professionnelle et technique en pratiques muséales aux Premières Nations, Métis et Inuits de l'ensemble du Canada. La date limite d'inscription est fixée au 31 mars 2017.

La formation se déroule sous la supervision de professionnels du Musée canadien de l'histoire et du Musée canadien de la guerre dans divers domaines, notamment la recherche, les collections, les expositions, les programmes publics, les affaires de la société et l'édition ainsi que développement et les services au musée. L'objectif du stage vise à faire vivre une expérience pratique aux Autochtones qui désirent renforcer leurs compétences dans les sphères d'action du milieu muséal. La formation est offerte dans les deux langues officielles.

Le Programme de formation a été établi il y a 23 ans. Ainsi, depuis 1993, les Musées ont accueilli des stagiaires issus de plus de 40 nations autochtones du Canada. Les diplômés sont ensuite devenus des modèles dans leur milieu et des promoteurs des secteurs muséal et culturel. Une fois leur stage terminé, nombre de diplômés ont mis à profit la formation et l'expérience acquises pour décrocher des postes dans des musées communautaires, exercer les fonctions de directeur, de formateur et de fonctionnaire au gouvernement, ou encore pour poursuivre des études dans un domaine particulier.

Pour en apprendre davantage sur le Programme, les candidats peuvent communiquer avec Jameson C. Brant, coordonnatrice du Programme, par téléphone (819-776-8270) et par courriel (jameson.brant@museedelhistoire.ca) ou consulter le site museedelhistoire.ca/formationautochtones.

Situé sur les rives de la rivière des Outaouais à Gatineau, au Québec, le Musée canadien de l'histoire attire plus de 1,2 million de visiteurs chaque année. Le rôle principal du Musée est d'accroître la connaissance, la compréhension et le degré d'appréciation des Canadiens à l'égard d'événements, d'expériences, de personnes et d'objets qui incarnent l'histoire et l'identité canadiennes, ainsi que de les sensibiliser à l'histoire du monde et aux autres cultures. Le travail du Musée canadien de l'histoire est rendu possible en partie grâce au soutien financier du gouvernement du Canada.

