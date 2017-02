L'Empire Vie lance AssurMax(MD) 8 primes et Optimax Patrimoine(MC) 8 primes







KINGSTON, ONTARIO--(Marketwired - 8 fév. 2017) - L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie (Empire Vie) (TSX:EML.PR.A) a annoncé aujourd'hui le lancement d'AssurMaxMD 8 primes et d'Optimax PatrimoineMC 8 primes, de nouvelles options de paiement rapide pour ses polices d'assurance vie entière avec participation. Les clients peuvent maintenant payer leur police avec participation en aussi peu que huit ans. La société a lancé cette option en réaction aux nouvelles lignes directrices de l'Agence du revenu du Canada (ARC) relatives à l'imposition des produits d'assurance vie qui ont pris effet le 1er janvier 2017.

« AssurMax 8 primes et Optimax Patrimoine 8 primes offrent aux clients une protection d'assurance vie avec participation la vie durant sans devoir payer des primes la vie durant, a annoncé Mike Stocks, vice-président et chef du marketing, Marchés individuels. Alors que les bébé-boumeurs arrivent à la retraite et que la génération X s'y prépare, de nombreux Canadiens et Canadiennes cherchent des solutions simples pour leurs besoins de planification successorale et de retraite. »

La période de paiement des primes de 8 ans est garantie dans le contrat. AssurMax offre une protection d'assurance viagère abordable associée à des valeurs de rachat à long terme permettant de combler divers besoins de planification successorale. Optimax Patrimoine offre des valeurs de rachat à court terme et l'accumulation d'épargne à imposition différée, une option bien adaptée aux besoins de planification de la retraite.

« Nous nous efforçons d'aider les Canadiens et les Canadiennes à obtenir l'assurance vie dont ils ont besoin avec simplicité, rapidité et facilité, notamment en leur permettant de payer les primes de leur protection d'assurance vie avec participation plus rapidement, a déclaré M. Stocks. Ces produits offrent une solution pour le paiement des derniers frais, la préservation du patrimoine ou la transmission d'un héritage. Ils offrent aussi aux clients la tranquillité d'esprit associée à une protection d'assurance vie permanente à base nivelée garantie avec un potentiel de croissance future ainsi que des valeurs de police sous forme de participations provenant du compte avec participation de l'Empire Vie ».

Au sujet de l'Empire Vie

L'Empire Vie, fondée en 1923, est une filiale d'E-L Financial Corporation Limited. Elle offre aux Canadiens et aux Canadiennes une gamme de produits individuels et collectifs d'assurance vie et maladie, de placement et de retraite. Notre mission est d'aider les Canadiens et les Canadiennes à accumuler un patrimoine, à générer un revenu et à atteindre la sécurité financière en obtenant les placements, l'assurance individuelle et l'assurance collective dont ils ont besoin avec simplicité, rapidité et facilité. Le 30 septembre 2016, le total des actifs sous gestion de l'Empire Vie s'élevait à 15,9 milliards de dollars. Suivez l'Empire Vie sur Twitter avec l'identifiant @EmpireVie ou visitez notre site Web au www.empire.ca pour obtenir plus de détails.

