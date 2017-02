Apportez vos contributions pour réaliser : La carte des grandes chansons canadiennes







OTTAWA, ON--(Marketwired - 8 février 2017) - Les musiciens et écrivains du Canada ont attiré les regards du monde vers notre pays, et c'est maintenant à nous de leur rendre la pareille... avec l'aide de leurs amis de la revue Canadian Geographic.

En tant que contribution au 150e anniversaire du Canada, Canadian Geographic vient tout juste de concevoir La carte des grandes chansons canadiennes pour célébrer la géographie de notre pays grâce à la musique. « Les musiciens ont depuis longtemps été inspirés par notre pays dans leurs paroles », déclare Aaron Kylie, le rédacteur en chef de la revue. « Quel serait un meilleur moment pour souligner leur apport qu'en l'honneur de notre 150e ? »

L'objectif du projet est d'obtenir le maximum de chansons écrites au sujet du Canada, et si possible, toutes. La chanson pourrait porter sur un paysage en entier, comme « White Sahara » de Susan Aglukark. Ou encore, elle pourrait être dédiée à une ville particulière telle que « Je reviendrai à Montréal » par Robert Charlebois ou « One Great City! », l'ode enjouée à Winnipeg par The Weakerthans. Il peut s'agir également d'une référence à un quartier, comme c'est le cas pour « Galbraith Street » de Ron Sexsmith.

Il n'y a aucune limite! (en autant que les chansons demeurent au sein de l'espace canadien)

« L'aspect géographique de notre pays est constant dans sa musique, et ce, davantage que dans le cas de presque tout autre pays », soutient James Keelaghan, auteur-compositeur et membre de la Société géographique royale du Canada. « La richesse de nos métaphores et la source de notre imagination sont puisées d'une compréhension profonde de notre attachement à la terre. La carte des chansons est une initiative ambitieuse consistant à créer une topographie musicale de notre milieu. J'estime qu'il s'agit d'une des initiatives les plus passionnantes que j'ai connues depuis très longtemps. »

Nous invitons les amateurs de musique partout au Canada et dans le monde à apporter leur contribution à la carte en y ajoutant une chanson, via Twitter, Facebook, en utilisant le mot-clic #CanadaSongs, ou encore, à nous envoyer un courriel à songmap@canadiangeographic.ca. Le but du projet est de faire découvrir le Canada à tous grâce à la musique.

Canadian Geographic prévoit publier une version papier de la carte et présentera une variété de chansons dans le numéro de juillet/août 2017. Donc, vous devez envoyer votre suggestion d'ici la mi-mai pour voir votre chanson sur une version imprimée. Cela étant dit, la carte restera active pour permettre des ajouts et s'enrichir au fur et à mesure que la culture musicale évolue.

Canadian Geographic, en anglais, et Géographica, en français, des revues publiées par la Société géographique royale du Canada, soulignent les plus récentes nouvelles et tendances en matière de géographie. Canadian Geographic a fait valoir un journalisme primé dédié à notre patrimoine naturel et culturel depuis sa création, en 1930.

