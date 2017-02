L'aide du gouvernement du Canada à Bombardier soutient l'innovation en aérospatiale







MONTRÉAL, le 8 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Aéro Montréal, la grappe aérospatiale du Québec, accueille avec optimisme la décision du gouvernement du Canada d'accorder 372,5 millions de dollars à Bombardier. Octroyée sous la forme de contributions remboursables, cette somme sera dédiée aux activités de recherche-développement (R-D) pour les programmes de l'avion d'affaires Global 7000 et du CSeries.

« Avec cette aide financière, le gouvernement fédéral envoie un message positif à toute l'industrie aérospatiale québécoise et canadienne pour encourager l'innovation », explique Suzanne M. Benoît, présidente-directrice générale d'Aéro Montréal.

Le secteur aérospatial au Québec représente plus de 40 000 emplois et 200 entreprises, dont près de 180 PME. Plus de 70 % de la R-D canadienne en aérospatiale se fait dans la grande région de Montréal. À ce titre, l'investissement du gouvernement aura donc un impact direct sur de nombreuses entreprises locales et contribuera à maintenir et à créer des emplois de qualité au Québec.

« C'est une étape importante pour toute la chaîne d'approvisionnement qui vient d'être atteinte avec cette annonce. L'implication des deux paliers du gouvernement en matière d'innovation doit se maintenir pour soutenir notre industrie sur le long terme. En misant sur le secteur aérospatial, le gouvernement mise sur l'avenir car de nouveaux défis technologiques pointent à l'horizon pour nos PME qui souhaitent demeurer parmi les plus performantes au monde », conclut Mme Benoît.

À propos d'Aéro Montréal

Créée en 2006, Aéro Montréal est un forum stratégique de concertation qui réunit l'ensemble des premiers dirigeants du secteur aérospatial québécois issus de l'industrie, des institutions d'enseignement, des centres de recherche et incluant les associations et les syndicats.

Aéro Montréal a pour mission de mobiliser la grappe aérospatiale du Québec en vue de soutenir sa croissance et son rayonnement sur la scène mondiale. Sa vision est de devenir la référence mondiale en aérospatiale. Pour ce faire, elle prend appui sur les valeurs suivantes : l'excellence, l'engagement, la collaboration, l'intégrité, l'agilité et l'audace.

