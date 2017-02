Mission sur le bois d'oeuvre : Les élus fédéraux du Québec s'engagent auprès du Comité sur la forêt de l'UMQ







OTTAWA, le 8 févr. 2017 /CNW Telbec/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) dresse un bilan positif de la mission qu'elle a menée au cours des derniers jours sur la colline parlementaire, à Ottawa, en compagnie d'une délégation d'une dizaine de maires siégeant à son Comité sur la forêt, sur le thème « Notre forêt : richesse collective, solution durable ». L'UMQ a notamment obtenu des engagements clairs de la part des députés québécois et des chefs de tous les principaux partis politiques fédéraux quant à la nécessité de défendre les intérêts forestiers spécifiques du Québec et de soutenir les communautés forestières.

« L'industrie forestière contribue à la vitalité économique de toutes les régions du Québec. Or, alors que la menace d'imposition de tarifs douaniers sur le bois d'oeuvre québécois et canadien par les États-Unis s'avère incontournable, c'est l'avenir de l'ensemble du secteur forestier et des communautés québécoises qui en dépend qui est aujourd'hui en jeu. C'est pourquoi il est primordial que les parlementaires fédéraux, tous partis confondus, fassent front commun pour appuyer le régime forestier québécois », a déclaré le maire de Saint-Félicien et porte-parole de la délégation, monsieur Gilles Potvin.

Les élus ont notamment profité de leurs rencontres avec les parlementaires fédéraux du Québec et les dirigeants de l'Association des produits forestiers du Canada pour réitérer l'importance que le gouvernement fédéral s'engage à offrir des garanties de prêt pour les entreprises qui seront touchées par le litige canado-américain sur le bois d'oeuvre. Ils ont également plaidé en faveur de la reprise rapide des négociations visant à conclure un nouvel accord qui reconnaisse les efforts réalisés par le gouvernement du Québec pour moderniser son régime forestier afin qu'il réponde aux règles d'un libre marché et contribue à attribuer le juste prix du bois.

Parmi les maires qui ont participé à cette mission à Ottawa, mentionnons la présence de M. Richard Hébert, maire de Dolbeau-Mistassini, M. Normand Beaudoin, maire de La Tuque, M. Gilles Potvin, maire de Saint-Félicien, M. Rénald Bernier, maire de Saint-Pascal, M. Jean-Maurice Matte, maire de Senneterre, et M. Benoit Lauzon, maire de Thurso.

Depuis sa fondation en 1919, l'UMQ représente les municipalités de toutes tailles dans toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer, à l'échelle nationale, un leadership pour des gouvernements de proximité efficaces et autonomes et de valoriser le rôle fondamental des élues et élus municipaux. Ses membres, qui représentent plus de 80 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

