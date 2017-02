Jean-François Chalifoux, président-directeur général de SSQ Groupe financier, fait une entrée remarquée dans le Top 25 de l'industrie financière







QUÉBEC, le 8 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Monsieur Jean-François Chalifoux, président-directeur général de SSQ Groupe financier, s'est vu décerner une place parmi les cinq finalistes de la catégorie Assureurs du prestigieux palmarès Top 25 de l'industrie financière, un classement réalisé par Finance et Investissement.

« C'est avec grand enthousiasme que je reçois cette reconnaissance. Je l'accepte personnellement et je la partage avec l'équipe de direction et l'ensemble des employés de SSQ Groupe financier, qui m'ont accueilli et qui ont porté ma vision depuis mon entrée en fonction », a déclaré Jean-François Chalifoux.

M. Chalifoux est président-directeur général de SSQ Groupe financier depuis septembre 2015. Dès son arrivée en poste, il a impressionné tant les membres du conseil d'administration, les partenaires que les employés par son dynamisme, son intégrité, mais par-dessus tout, par sa vision.

Cette vision pour le développement et la pérennité de SSQ est basée sur les solides assises du Groupe et positionnera avantageusement l'organisation pour faire face aux défis auxquels sont confrontés les secteurs de l'assurance et des services financiers. La taille de l'entreprise permettant une grande agilité, M. Chalifoux s'est assuré de rallier l'ensemble des parties prenantes au modèle organisationnel préconisé, qui s'appuie sur les forces et les talents des employés et sur une structure corporative simplifiée.

Membre du Comité des Présidents de l'ACCAP-Québec depuis 2015 et président du Comité médicaments, M. Chalifoux fait valoir les intérêts et les préoccupations des assureurs, contribuant ainsi au développement de l'industrie et favorisant le bien-être des clientèles.

Le Top 25 de l'industrie financière de Finance et Investissement rend hommage à 25 dirigeants habitant et travaillant au Québec qui se sont illustrés au cours de la dernière année.

À propos de SSQ Groupe financier

Avec un actif sous gestion de onze milliards de dollars, SSQ Groupe financier s'impose à titre d'importante institution financière diversifiée à caractère mutualiste au Canada. Le Groupe sert plus de trois millions de clients et emploie 2 000 personnes. SSQ Groupe financier s'illustre comme chef de file en assurance collective et se démarque par sa grande vitalité et son expertise dans le secteur de l'investissement. SSQ se distingue aussi par sa croissance soutenue en assurance de dommages et en assurance individuelle.

